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Декілька областей залишилися без електрики: у Міненерго назвали причину

29 липня 2023 14:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Декілька областей залишилися без електрики: у Міненерго назвали причину
Ремонт електромережі в Україні. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У суботу, 29 липня, через несприятливі погодні умови та аварії в електромережах п'ять областей України пережили масові відключення електроенергії. Відбувся технічний збій на об'єктах компанії НЕК "Укренерго" в Одеській області, що спричинив вимкнення електролінії потужністю 330 кВт.

Про це повідомляє Міненерго.

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Повідомляється, що через негоду, включаючи грозові бурі, 73 поселення у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях втратили електропостачання. Найбільші проблеми виникли на Дніпропетровщині: там понад дев'ять тисяч мешканців залишилися без електроенергії.

У Херсоні підтоплення призвело до того, що без світла залишилося 11,4 тисячі абонентів. Додаткові проблеми з електропостачанням сталися у Київській та Чернігівській областях з технічних причин.

"Продовжується ворожий терор прифронтових та прикордонних з Росії областей. На Донеччині через обстріл знеструмлювалися 9 населених пунктів. Без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє ситуація безпеки", — йдеться у повідомленні

Зазначається, що у Запорізькій області, де раніше було знеструмлено 68 населених пунктів, електроенергію було відновлено для 32 тисяч абонентів за останні 24 години.

Нагадаємо, що 27 липня, електропостачання залишалося на тому ж рівні, що і 26 липня, з піковим споживанням о 15:00. Проте несприятливі погодні умови зробили свою справу, і сонячні станції дали менше електроенергії у розпал дня.

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