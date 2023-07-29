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Несколько областей остались без электричества: в Минэнерго назвали причину

29 июля 2023 14:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Несколько областей остались без электричества: в Минэнерго назвали причину
Ремонт электросети в Украине. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В субботу, 29 июля, из-за неблагоприятных погодных условий и аварий в электросетях пять областей Украины пережили массовые отключения электроэнергии. Произошел технический сбой на объектах компании НЭК "Укрэнерго" в Одесской области, приведший к выключению электролинии мощностью 330 кВт.

Об этом сообщает Минэнерго.

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Отключение света в областях Украины

Сообщается, что из-за непогоды, включая грозовые бури, 73 поселения в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Черниговской областях лишились электроснабжения. Наибольшие проблемы возникли в Днепропетровской области: там более девяти тысяч жителей остались без электроэнергии.

В Херсоне подтопление привело к тому, что без света остались 11,4 тысячи абонентов. Дополнительные проблемы с электроснабжением произошли в Киевской и Черниговской областях по техническим причинам.

"Продолжается враждебный террор прифронтовых и приграничных из России областей. В Донецкой области из-за обстрела обесточивались 9 населенных пунктов. Без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности", — говорится в сообщении

Отмечается, что в Запорожской области, где ранее было обесточено 68 населенных пунктов, электроэнергия была восстановлена для 32 тысяч абонентов за последние 24 часа.

Напомним, что 27 июля, электроснабжение оставалось на том же уровне, что и 26 июля, с пиковым потреблением в 15:00. Тем не менее неблагоприятные погодные условия сделали свое дело, и солнечные станции дали меньше электроэнергии в самый разгар дня. 

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