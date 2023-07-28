В Україну можуть скоро повернуться відключення світла: деталі

Енергосистема України. Фото: google

У четвер, 27 липня, електропостачання залишалося на тому ж рівні, що і 26 липня, з піковим споживанням о 15:00. Проте несприятливі погодні умови зробили свою справу, і сонячні станції дали менше електроенергії у розпал дня.

Про це повідомляє Укренерго .

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У повідомленні йдеться, що імпорт електрики в цей час також не здійснювався. Для балансування мережі "Укренерго" звернулося за надзвичайною допомогою до Румунії, отримуючи 400 МВт на годину між 13:00 та 16:00. Такий спосіб отримання енергії — не економічний.

Тим часом ряд теплових, гідро- та атомних станцій знаходяться на ремонті, що створює додаткові проблеми. Ці роботи планується завершити до початку опалювального періоду, коли споживання електроенергії збільшиться. Енергосистема зазнає певних труднощів, щоб задовольнити поточний попит.

Погана погода призвела до відключення електроенергії у 420 населених пунктах у різних областях України. У деяких районах роботи з відновлення ще продовжуються.

Як допомогти енергосистемі України

встановлюйте температуру кондиціонера не нижче 23°С;

використовуйте потужні побутові прилади по черзі;

перенесіть роботу з електроприладами на ранок чи нічний час;

не забувайте вимикати світло під час виходу з кімнати.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський підписав законопроект щодо гарантій походження "зеленої" електроенергії №9011-д. Документ передбачає розвиток малої розподіленої генерації.