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Декларація Ірини Верещук — скільки заробила міністерка у 2023 році

3 квітня 2024 17:10
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Ірина Шпак
редактор
Зарплата Ірини Верещук — які доходи вказала міністерка у декларації за 2023 рік
Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук. Фото: facebook.com/vereshchuk.ukraine
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Віцепрем'єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в електронній декларації про майно і доходи за 2023 рік зазначила 2 млн 187 тис. 834 грн доходів. Її заробітна плата за минулий рік становила майже 996 тисяч гривень.

Такі дані вказані на порталі Єдиного державного реєстру декларацій

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Так, за 2023 рік заробітна плата міністерки становила 995 834 грн, дохід від відчуження нерухомого майна — 280 тис. грн, дохід від відчуження рухомого майна — 912 тис. грн, а її співмешканець Михайло Кухаренко за той період задекларував 1 768 914 грн доходів.

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Джерело: public.nazk.gov.ua

Також Верещук зазначила в декларації 201,4 тис. грн на банківських рахунках, 1,7 млн грн і 10 тис. доларів готівкою, а її партнер — 665,4 тис. грн на банківських рахунках.

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Джерело: public.nazk.gov.ua

У декларації вказано, що віцепрем'єрка володіє 50% квартири (45,5 кв. м) у Львові, зареєстрована у службовій квартирі партнера (59 кв. м) у Києві, а проживає в орендованій з Кухаренко квартирі (191,9 кв. м) у Києві. Крім того, партнер Верещук володіє п'ятьма земельними ділянками (загальна площа 4,7 тис. кв. м) у Київській, Львівській та Миколаївській областях.

Також урядовиця володіє автомобілем Toyota Camry 2018 року випуску, а її співмешканець — Volkswagen Touareg 2018 року випуску.

Що ще варто знати

Нагадаємо, діючі міністри України у березні 2024 року опублікували свої декларації про майно та доходи за минулий рік. Відомо, хто з урядовців увійшов до десятки найбагатших міністрів у 2023 році.

Ми також повідомляли, що президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про доходи та витрати за 2023 рік. Глава держави задекларував десятки мільйонів гривень доходів та витрат.

декларація
гроші
Ірина Верещук
Мінреінтеграції

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