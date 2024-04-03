Зарплата Ірини Верещук — які доходи вказала міністерка у декларації за 2023 рік

Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук. Фото: facebook.com/vereshchuk.ukraine

Віцепрем'єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в електронній декларації про майно і доходи за 2023 рік зазначила 2 млн 187 тис. 834 грн доходів. Її заробітна плата за минулий рік становила майже 996 тисяч гривень.

Такі дані вказані на порталі Єдиного державного реєстру декларацій.

Читайте також:

Так, за 2023 рік заробітна плата міністерки становила 995 834 грн, дохід від відчуження нерухомого майна — 280 тис. грн, дохід від відчуження рухомого майна — 912 тис. грн, а її співмешканець Михайло Кухаренко за той період задекларував 1 768 914 грн доходів.

Джерело: public.nazk.gov.ua

Також Верещук зазначила в декларації 201,4 тис. грн на банківських рахунках, 1,7 млн грн і 10 тис. доларів готівкою, а її партнер — 665,4 тис. грн на банківських рахунках.

Джерело: public.nazk.gov.ua

У декларації вказано, що віцепрем'єрка володіє 50% квартири (45,5 кв. м) у Львові, зареєстрована у службовій квартирі партнера (59 кв. м) у Києві, а проживає в орендованій з Кухаренко квартирі (191,9 кв. м) у Києві. Крім того, партнер Верещук володіє п'ятьма земельними ділянками (загальна площа 4,7 тис. кв. м) у Київській, Львівській та Миколаївській областях.

Також урядовиця володіє автомобілем Toyota Camry 2018 року випуску, а її співмешканець — Volkswagen Touareg 2018 року випуску.

Що ще варто знати

Нагадаємо, діючі міністри України у березні 2024 року опублікували свої декларації про майно та доходи за минулий рік. Відомо, хто з урядовців увійшов до десятки найбагатших міністрів у 2023 році.

Ми також повідомляли, що президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про доходи та витрати за 2023 рік. Глава держави задекларував десятки мільйонів гривень доходів та витрат.