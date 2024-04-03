Зарплата Ирины Верещук — какие доходы указала министерша в декларации за 2023 год

Декларация Ирины Верещук — сколько заработала министр в 2023 году
Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в электронной декларации об имуществе и доходах за 2023 год отметила 2 млн 187 тыс. 834 грн доходов. Ее заработная плата за прошлый год составила почти 996 тыс. грн.
Такие данные указаны на портале Единого государственного реестра деклараций.
Так, за 2023 год заработная плата министерства составляла 995 834 грн, доход от отчуждения недвижимого имущества — 280 тыс. грн, доход от отчуждения движимого имущества — 912 тыс. грн, а ее сожитель Михаил Кухаренко за тот период задекларировал 1 768 914 грн.
Также Верещук отметила в декларации 201,4 тыс. грн на банковских счетах, 1,7 млн грн и 10 тыс. долларов наличными, а ее партнер — 665,4 тыс. грн на банковских счетах.
В декларации указано, что вице-премьер владеет 50% квартиры (45,5 кв. м) во Львове, зарегистрирована в служебной квартире партнера (59 кв. м) в Киеве, а проживает в арендованной с Кухаренко квартире (191,9 кв. м) в Киеве. Кроме того, партнер Верещук владеет пятью земельными участками (общая площадь 4,7 тыс. кв. м) в Киевской, Львовской и Николаевской областях.
Также чиновник владеет автомобилем Toyota Camry 2018 года выпуска, а ее сожитель — Volkswagen Touareg 2018 года выпуска.
Что еще стоит знать
Напомним, действующие министры Украины в марте 2024 опубликовали свои декларации об имуществе и доходах за прошлый год. Известно, кто из чиновников вошел в десятку самых богатых министров в 2023 году.
Мы также сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах и расходах за 2023 год. Глава государства задекларировал десятки миллионов гривен доходов и расходов.
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