Зарплата Ирины Верещук — какие доходы указала министерша в декларации за 2023 год

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук. Фото: facebook.com/vereshchuk.ukraine

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в электронной декларации об имуществе и доходах за 2023 год отметила 2 млн 187 тыс. 834 грн доходов. Ее заработная плата за прошлый год составила почти 996 тыс. грн.

Такие данные указаны на портале Единого государственного реестра деклараций.

Читайте также:

Так, за 2023 год заработная плата министерства составляла 995 834 грн, доход от отчуждения недвижимого имущества — 280 тыс. грн, доход от отчуждения движимого имущества — 912 тыс. грн, а ее сожитель Михаил Кухаренко за тот период задекларировал 1 768 914 грн.

Источник: public.nazk.gov.ua

Также Верещук отметила в декларации 201,4 тыс. грн на банковских счетах, 1,7 млн грн и 10 тыс. долларов наличными, а ее партнер — 665,4 тыс. грн на банковских счетах.

Источник: public.nazk.gov.ua

В декларации указано, что вице-премьер владеет 50% квартиры (45,5 кв. м) во Львове, зарегистрирована в служебной квартире партнера (59 кв. м) в Киеве, а проживает в арендованной с Кухаренко квартире (191,9 кв. м) в Киеве. Кроме того, партнер Верещук владеет пятью земельными участками (общая площадь 4,7 тыс. кв. м) в Киевской, Львовской и Николаевской областях.

Также чиновник владеет автомобилем Toyota Camry 2018 года выпуска, а ее сожитель — Volkswagen Touareg 2018 года выпуска.

Что еще стоит знать

Напомним, действующие министры Украины в марте 2024 опубликовали свои декларации об имуществе и доходах за прошлый год. Известно, кто из чиновников вошел в десятку самых богатых министров в 2023 году.

Мы также сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах и расходах за 2023 год. Глава государства задекларировал десятки миллионов гривен доходов и расходов.