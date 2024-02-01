Декларування доходів 2023 — що загрожує українським біженцям

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські громадяни у рамках кампанії з декларування майнового стану та доходів мають подати інформацію за 2023 рік. Податківці розповіли, що потрібно знати українцям, які перебувають за кордоном.

Про деталі декларування розповіли в одному з управлінь Державної податкової служби.

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У Податковій службі пояснили, чи вимагають від громадян декларування та сплати податків з іноземних доходів у вигляді фінансової допомоги, яку надають різні країни, за 2023 рік.

Там зазначили, що кампанія з декларування доходів за попередній рік почалася з 1 січня і триватиме до 1 травня 2024 року.

У Центрі економічної стратегії констатують, що у 2023 році за межами країни перебували 5,6–6,7 мільйона громадян України. Значній частині з них уряди різних країн надають соцвиплати та інші види фінансової допомоги.

За словами фахівців, за правилами, до складу сукупного місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку за 2022-2023 податкові роки не включають доходи у вигляді грошей та безплатно наданих товарів/послуг, що надають за рахунок бюджетних коштів іноземних держав та їх держфондів таким платникам податків та членам родини першого ступеня споріднення, які постраждали через збройну агресію Росії проти України і отримали тимчасовий захист за законодавством іноземної держави.

При цьому під дію відповідного положення підпадає також допомога від іноземних компаній, організацій, які згідно із законодавством своєї країни реалізують надання благодійної допомоги.

Таким чином, громадяни, які виїхали за кордон під час війни та мають статус біженця чи тимчасовий захист, не повинні надавати декларації про отримані закордонні соціальні виплати і сплачувати з них податки.

Водночас, фіскали зауважують, що якщо громадянин зобов’язаний подавати декларацію про доходи (у разі отримання спадщини не від близького родича, інвестиційного доходу чи доходу від надання майна в оренду), то іноземні соціальні виплати потрібно вказувати у декларації, проте податки за них не стягують.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році українці будуть звільнені від необхідності сплати деяких податків. Йдеться про сплату за землю власниками наділів.

Раніше ми писали, коли потрібно обов’язково подавати декларацію про доходи. Також експерти оприлюднили перелік категорій таких осіб.