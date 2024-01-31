Декларації про доходи за 2023 рік — хто має відзвітувати

Підрахунки на калькуляторі. Фото: Unplush

За українським законодавством, громадяни зобов’язані сплачувати до держбюджету податки зі своїх доходів. Відомо, хто з українців мусить обов’язково подати декларацію про майновий стан та доходи за 2023 рік.

Про деталі декларування-2023 розповіли представники Податкової служби України.

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Коли потрібно обов’язково подавати декларацію про доходи

Як зазначають фахівці, механізм подання податкових декларацій та оподаткування доходів громадян регулює розділ четвертий Податкового кодексу України (ПКУ).

При цьому зауважують, що у разі наявності доходів у громадянина, які складаються виключно із заробітної плати, податки за нього зобов'язаний обчислювати та сплачувати роботодавець. У такому разі він є податковим агентом. Водночас, існують випадки, коли людина мусить самостійно відзітувати про доходи у податкову інспекцію.

Є кілька випадків, коли необхідно надавати декларацію про доходи. Це може статися, якщо громадянин:

отримав дохід, з якого не сплачено податки під час виплати (суми боргу, нецільова атеріальна допомога більше норми, додаткові блага);

надійшов дохід від інших фізосіб (зокрема, у вигляді спадщини, подарунків, орендної плати, продажу чи обміну майна, що не засвідчені нотаріально та не оподатковувались);

отримав іноземний дохід;

має інвестиційний дохід.

Хто мусить заповнювати декларацію про доходи

За словами фіскалів, закон вимагає надання податкових декларацій від:

фізичних осіб-підприємців, крім громадян, які працюють на спрощеній системі оподаткування;

фізичних осіб, які зймаються незалежною професійною діяльністю (фрілансери);

іноземців, які у звітному році отримали статус резидента України;

громадян, які виїжджають за кордон для постійного проживання;

батьків/піклувальників неповнолітніх дітей чи недієздатних осіб, що перебувають на їхньому утриманні, від імені свого підопічного, якщо було отримано неоподаткований дохід;

посадовців державних та комунальних підприємств, компаній та організацій.

При цьому закон передбачає не лише обов’язок громадян сплачувати податок зі своїх доходів, а й право на отримання податкової знижки та повернення надміру сплаченого податку через виникнення такого права.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що у Державній податковій службі (ДПС) розповіли про штрафні санкції, які застосовують у 2024 році за порушення механізму взяття на облік чи внесення змін щодо фінансових агентів, що тепер є підзвітними фінустановами для цілей багатосторонньої угоди CRS в контролюючих органах. Розмір покарання становить 20 розмірів мінімальної заробітної плати.

Також ми писали, що у 2024 році українці будуть звільнені від необхідності сплати деяких податків. Йдеться про сплату за землю власниками наділів.