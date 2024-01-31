Декларації про доходи за 2023 рік — хто має відзвітувати

Українці мають подати декларації-2023 про доходи — перелік категорій
За українським законодавством, громадяни зобов’язані сплачувати до держбюджету податки зі своїх доходів. Відомо, хто з українців мусить обов’язково подати декларацію про майновий стан та доходи за 2023 рік.
Про деталі декларування-2023 розповіли представники Податкової служби України.
Коли потрібно обов’язково подавати декларацію про доходи
Як зазначають фахівці, механізм подання податкових декларацій та оподаткування доходів громадян регулює розділ четвертий Податкового кодексу України (ПКУ).
При цьому зауважують, що у разі наявності доходів у громадянина, які складаються виключно із заробітної плати, податки за нього зобов'язаний обчислювати та сплачувати роботодавець. У такому разі він є податковим агентом. Водночас, існують випадки, коли людина мусить самостійно відзітувати про доходи у податкову інспекцію.
Є кілька випадків, коли необхідно надавати декларацію про доходи. Це може статися, якщо громадянин:
- отримав дохід, з якого не сплачено податки під час виплати (суми боргу, нецільова атеріальна допомога більше норми, додаткові блага);
- надійшов дохід від інших фізосіб (зокрема, у вигляді спадщини, подарунків, орендної плати, продажу чи обміну майна, що не засвідчені нотаріально та не оподатковувались);
- отримав іноземний дохід;
- має інвестиційний дохід.
Хто мусить заповнювати декларацію про доходи
За словами фіскалів, закон вимагає надання податкових декларацій від:
- фізичних осіб-підприємців, крім громадян, які працюють на спрощеній системі оподаткування;
- фізичних осіб, які зймаються незалежною професійною діяльністю (фрілансери);
- іноземців, які у звітному році отримали статус резидента України;
- громадян, які виїжджають за кордон для постійного проживання;
- батьків/піклувальників неповнолітніх дітей чи недієздатних осіб, що перебувають на їхньому утриманні, від імені свого підопічного, якщо було отримано неоподаткований дохід;
- посадовців державних та комунальних підприємств, компаній та організацій.
При цьому закон передбачає не лише обов’язок громадян сплачувати податок зі своїх доходів, а й право на отримання податкової знижки та повернення надміру сплаченого податку через виникнення такого права.
Що ще варто знати
Нагадаємо, що у Державній податковій службі (ДПС) розповіли про штрафні санкції, які застосовують у 2024 році за порушення механізму взяття на облік чи внесення змін щодо фінансових агентів, що тепер є підзвітними фінустановами для цілей багатосторонньої угоди CRS в контролюючих органах. Розмір покарання становить 20 розмірів мінімальної заробітної плати.
Також ми писали, що у 2024 році українці будуть звільнені від необхідності сплати деяких податків. Йдеться про сплату за землю власниками наділів.
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