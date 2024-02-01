Декларирование доходов 2023 — что грозит украинским беженцам

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские граждане в рамках кампании по декларированию имущественного положения и доходов должны предоставить информацию за 2023 год. Налоговики рассказали, что нужно знать украинцам, которые находятся за рубежом.

О деталях декларирования рассказали в одном из управлений Государственной налоговой службы.

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В Налоговой службе объяснили, требуют ли от граждан декларирования и уплаты налогов с иностранных доходов в виде финансовой помощи, предоставляемой разными странами, за 2023 год.

Там отметили, что кампания по декларированию доходов за предыдущий год началась с 1 января и продлится до 1 мая 2024 года.

В Центре экономической стратегии констатируют, что в 2023 году за пределами страны находились 5,6–6,7 миллиона граждан Украины. Значительной части из них правительства разных стран предоставляют соцвыплаты и другие виды финансовой помощи.

По словам специалистов, по правилам, в состав совокупного месячного (годового) налогооблагаемого дохода налогоплательщика за 2022-2023 налоговые годы не включают доходы в виде денег и бесплатно предоставленных товаров/услуг, предоставляемых за счет бюджетных средств иностранных государств и их госфондов таким плательщикам налогов и членам семьи первой степени родства, которые пострадали из-за вооруженной агрессии России против Украины и получили временную защиту по законодательству иностранного государства.

При этом под действие соответствующего положения подпадает также помощь от иностранных компаний, организаций, которые согласно законодательству своей страны реализуют оказание благотворительной помощи.

Таким образом, граждане, выехавшие за границу во время войны и имеющие статус беженца или временную защиту, не должны предоставлять декларации о полученных зарубежных социальных выплатах и уплачивать с них налоги.

Но в то же время, фискалы отмечают, что если гражданин обязан подавать декларацию о доходах (в случае получения наследства от близкого родственника, инвестиционного дохода или дохода от предоставления имущества в аренду), то иностранные социальные выплаты нужно указывать в декларации, однако налоги за них не взимают.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году украинцы будут освобождены от необходимости уплаты некоторых налогов. Речь идет об оплате за землю владельцами наделов.

Ранее мы писали, когда нужно обязательно подавать право на доходы. Также эксперты обнародовали список категорий таких лиц.