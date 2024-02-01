Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Декларирование-2023 — известно, что будут делать с доходами беженцев arrow

Декларирование-2023 — известно, что будут делать с доходами беженцев

1 февраля 2024 22:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Декларирование доходов 2023 — что грозит украинским беженцам
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинские граждане в рамках кампании по декларированию имущественного положения и доходов должны предоставить информацию за 2023 год. Налоговики рассказали, что нужно знать украинцам, которые находятся за рубежом.

О деталях декларирования рассказали в одном из управлений Государственной налоговой службы.

Читайте также:

Нужно ли подавать декларации беженцам

В Налоговой службе объяснили, требуют ли от граждан декларирования и уплаты налогов с иностранных доходов в виде финансовой помощи, предоставляемой разными странами, за 2023 год.

Там отметили, что кампания по декларированию доходов за предыдущий год началась с 1 января и продлится до 1 мая 2024 года.

В Центре экономической стратегии констатируют, что в 2023 году за пределами страны находились 5,6–6,7 миллиона граждан Украины. Значительной части из них правительства разных стран предоставляют соцвыплаты и другие виды финансовой помощи.

По словам специалистов, по правилам, в состав совокупного месячного (годового) налогооблагаемого дохода налогоплательщика за 2022-2023 налоговые годы не включают доходы в виде денег и бесплатно предоставленных товаров/услуг, предоставляемых за счет бюджетных средств иностранных государств и их госфондов таким плательщикам налогов и членам семьи первой степени родства, которые пострадали из-за вооруженной агрессии России против Украины и получили временную защиту по законодательству иностранного государства.

При этом под действие соответствующего положения подпадает также помощь от иностранных компаний, организаций, которые согласно законодательству своей страны реализуют оказание благотворительной помощи.

Таким образом, граждане, выехавшие за границу во время войны и имеющие статус беженца или временную защиту, не должны предоставлять декларации о полученных зарубежных социальных выплатах и уплачивать с них налоги.

Но в то же время, фискалы отмечают, что если гражданин обязан подавать декларацию о доходах (в случае получения наследства от близкого родственника, инвестиционного дохода или дохода от предоставления имущества в аренду), то иностранные социальные выплаты нужно указывать в декларации, однако налоги за них не взимают.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году украинцы будут освобождены от необходимости уплаты некоторых налогов. Речь идет об оплате за землю владельцами наделов.

Ранее мы писали, когда нужно обязательно подавать право на доходы. Также эксперты обнародовали список категорий таких лиц.

декларация
деньги
беженцы
доходы
финансы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме