Держави G7 виступили із заявою щодо зернової угоди: деталі

Комерційні судна із зерном очікують проходження через Босфор/Фото: REUTERS/Umit Bektas//File Photo

Сьогодні, 23 квітня, економічні держави "Великої сімки" закликали до продовження, повної реалізації та розширення критично важливої угоди про експорт українського зерна через Чорне море.

Про це повідомляє Reuters.

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Що заявили міністри сільського господарства G7

Угода, підписана в Стамбулі в липні минулого року за посередництва Організації Об'єднаних Націй і Туреччини, дозволила Україні експортувати понад 27 мільйонів тонн зерна з кількох чорноморських портів.

Росія, яка розпочала війну, чітко дала зрозуміти, що не допустить продовження дії угоди після 18 травня, оскільки не було виконано перелік вимог щодо сприяння експорту її власного зерна та добрив.

У комюніке після дводенної зустрічі в Японії, міністри сільського господарства G7 визнали важливість угоди, заявивши:

"Ми рішуче підтримуємо продовження, повну реалізацію та розширення Чорноморської зернової ініціативи. Ми засуджуємо спроби Росії використовувати продовольство як засіб дестабілізації та інструмент геополітичного примусу і підтверджуємо нашу прихильність діяти в дусі солідарності та підтримувати тих, хто найбільше постраждав від російського перетворення продовольства на зброю".

Вони також додали, що країни G7 готові підтримати відновлення і реконструкцію України, в тому числі шляхом надання експертної допомоги в розмінуванні сільськогосподарських угідь і реконструкції сільськогосподарської інфраструктури.

Цього тижня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров має обговорити з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем в Нью-Йорку угоду щодо експорту українського зерна з Причорномор'я.

Нагадаємо, 17 квітня, російська сторона вдруге заблокувала інспекції суден у територіальних водах Туреччини. Це ставить під загрозу функціонування "Зернової ініціативи".

Також ми писали, що Європейська комісія продовжить переговори із п'ятьма країнами — Польщею, Болгарією, Румунією, Словаччиною та Угорщиною — щодо імпорту зерна з України вже сьогодні, 23 квітня.