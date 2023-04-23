Государства G7 выступили с заявлением относительно зерновой сделки: детали

Коммерческие судна с зерном ожидают прохождения через Босфор/Фото: REUTERS/Umit Bektas//File Photo

Сегодня, 23 апреля, экономические государства "Большой семерки" призвали к продолжению, полной реализации и расширению критически важного соглашения об экспорте украинского зерна через Черное море.

Об этом сообщает Reuters.

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Что заявили министры сельского хозяйства G7

Соглашение, подписанное в Стамбуле в июле прошлого года при посредничестве Организации Объединенных Наций и Турции, позволило Украине экспортировать более 27 миллионов тонн зерна из нескольких черноморских портов.

Россия, которая начала войну, четко дала понять, что не допустит продления действия соглашения после 18 мая, поскольку не был выполнен перечень требований по содействию экспорту ее собственного зерна и удобрений.

В коммюнике после двухдневной встречи в Японии, министры сельского хозяйства G7 признали важность сделки, заявив:

"Мы решительно поддерживаем продолжение, полную реализацию и расширение Черноморской зерновой инициативы. Мы осуждаем попытки России использовать продовольствие как средство дестабилизации и инструмент геополитического принуждения и подтверждаем нашу приверженность действовать в духе солидарности и поддерживать тех, кто больше всего пострадал от российского превращения продовольствия в оружие".

Они также добавили, что страны G7 готовы поддержать восстановление и реконструкцию Украины, в том числе посредством предоставления экспертной помощи в разминировании сельскохозяйственных угодий и реконструкции сельскохозяйственной инфраструктуры.

На этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке соглашение по экспорту украинского зерна из Причерноморья.

Напомним, 17 апреля, российская сторона второй раз заблокировала инспекцию судов в территориальных водах Турции. Это ставит под угрозу функционирование "Зерновой инициативы".

Также мы писали, что Европейская комиссия продолжит переговоры с пятью странами — Польшей, Болгарией, Румынией, Словакией и Венгрией — по импорту зерна из Украины уже сегодня, 23 апреля.