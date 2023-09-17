Державний бюджет 2024: скільки Україна витратить на борги

Перевірка документів та цифр. Фото ілюстративне: google

Уряд вже затвердив Державний бюджет України на 2024 рік. Однак, у зв'язку з повномасштабним вторгненням Україна має значний державний борг.

Народний депутат Ярослав Залізняк розповів, скільки Україна має віддати кредиту в 2024 році.

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Державний борг України

Відтак, очікується, що дефіцит українського бюджету буде на рівні 1,59 трильйона гривень. У той же час, державний борг збільшиться до 8,18 трильйона гривень.

Повідомляється, що витрати здебільшого стосуватимуться внутрішніх позик. Відповідно, на борги витратять приблизно 606,5 мільярдів гривень. У той же час, зовнішні зобов'язання становлять 184,9 мільярди гривень, внутрішні — 421,6 мільярди гривень.

У зв'язку з цим відбудеться також зниження дефіциту до 20,4% від ВВП.

Бюджет України в 2024 році. Фото: скриншот

Нагадаємо, на діяльність каналу "Рада", "Голос України", створення телесеріалів у проєкт Державного бюджету на 2024 рік заклали 1,7 млрд грн. Зокрема, за кошти платників податків планують зняти близько пів сотні серіалів та фільмів.