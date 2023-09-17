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Государственный бюджет 2024: сколько Украина потратит на долги

17 сентября 2023 15:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Государственный бюджет 2024: сколько Украина потратит на долги
Проверка документов и цифр. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Правительство уже утвердило Государственный бюджет Украины на 2024 год. Однако в связи с полномасштабным вторжением у Украины есть значительный государственный долг.

Народный депутат Ярослав Зализняк рассказал, сколько Украина должна отдать кредита в 2024 году.

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Следовательно, ожидается, что дефицит украинского бюджета будет на уровне 1,59 триллиона гривен. В то же время, государственный долг увеличится до 8,18 триллиона гривен.

Сообщается, что расходы будут в основном касаться внутренних займов. Соответственно, на долги потратят около 606,5 миллиардов гривен. В то же время внешние обязательства составляют 184,9 миллиарда гривен, внутренние — 421,6 миллиарда гривен.

В этой связи произойдет также снижение дефицита до 20,4% от ВВП.

Бюджет Украины 2024
Бюджет Украины в 2024 году. Фото: скриншот

Напомним, на деятельность канала "Рада", "Голос Украины", создание телесериалов в проект Государственного бюджета на 2024 год заложили 1,7 млрд грн. В частности, на средства налогоплательщиков планируют снять около полусотни сериалов и фильмов.

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