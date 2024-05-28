Державний борг України перевищив 6 трильйонів гривень, — Гетманцев

Голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що державний борг України становить більш як 6 трильйонів гривень. Від початку повномасштабного вторгнення сума збільшилася удвічі.

Про це Данило Гетманцев повідомляє в Telegram у понеділок, 27 травня.

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"За даними Міністерства фінансів, станом на 30 квітня 2024 року державний та гарантований державою борг склав 6 010,4 млрд грн, у валютному еквіваленті — 151,5 млрд дол." — зазначив посадовець.

За його словами, у квітні держборг у гривні збільшився на 86,2 млрд грн, у валютному еквіваленті — на 0,5 млрд дол. Приріст пояснюється запозиченнями на внутрішньому ринку та переказом на 1,5 млрд євро від ЄС в межах програми Ukraine Facility.

Таким чином станом на кінець минулого місяця структура боргу становить 71,5% — зовнішній борг, 28,5% — внутрішній. До повномасштабної війни 61% і 39% відповідно.

"Загалом з початку війни державний борг у гривні збільшився майже у 2,2 раза (+3,28 трлн грн), у валютному еквіваленті — на 62,4% (+58,2 млрд дол.)" — додав Гетманцев.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева

Нагадаємо, що Гетманцев розповів, скільки грошей в Україні перебуває в тіні. За його словами, вивести ці кошти із тіні — це справа не на один рік.

Також Гетманцев розповів, яким буде життя України у 2025 році.