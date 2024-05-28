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Государственный долг Украины превысил 6 триллионов гривен, — Гетманцев

28 мая 2024 01:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Государственный долг Украины превысил 6 триллионов гривен, — Гетманцев
Глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Председатель комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявил, что государственный долг Украины составляет более 6 триллионов гривен. С начала полномасштабного вторжения сумма увеличилась вдвое.

Об этом Даниил Гетманцев сообщает в Telegram в понедельник, 27 мая.

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Сколько составляет государственный долг Украины по состоянию на апрель 2024 года

"По данным Министерства финансов, по состоянию на 30 апреля 2024 года государственный и гарантированный государством долг составил 6 010,4 млрд грн, в валютном эквиваленте — 151,5 млрд долл." — отметил чиновник.

По его словам, в апреле госдолг в гривне увеличился на 86,2 млрд грн, в валютном эквиваленте — на 0,5 млрд дол. Прирост объясняется заимствованиями на внутреннем рынке и переводом на 1,5 млрд евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility.

Таким образом, по состоянию на конец прошлого месяца структура долга составляет 71,5% — внешний долг, 28,5% — внутренний. До полномасштабной войны 61% и 39% соответственно.

"В целом с начала войны государственный долг в гривне увеличился почти в 2,2 раза (+3,28 трлн. грн.), в валютном эквиваленте — на 62,4% (+58,2 млрд. долл.)" — добавил Гетманцев.

Сколько составляет государственный долг Украины по состоянию на апрель 2024 года
Скриншот сообщения с телеграмм-канала председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева

Напомним, что Гетманцев рассказал, сколько денег в Украине находится в тени. По его словам, вывести эти средства из тени — дело не на один год.

Также Гетманцев рассказал, какой будет жизнь Украины в 2025 году.

госдолг
Даниил Гетманцев
деньги
Украина
финансы
помощь
война в Украине
війна

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