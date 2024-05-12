Місцеві бюджети України — як змінились доходи по областям за 2024 рік

Українські гривні. Фото: УНІАН

Протягом перших чотирьох місяців поточного року доходи від загального фонду місцевих бюджетів (без урахування трансфертів) зросли на 27% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що становить 29,2 мільярда гривень. Це означає, що доходи перевищили план, незважаючи на передачу військового податку на додану вартість до державного бюджету.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

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Річний план доходів по загальному фонду (без урахування трансфертів) виконано на 36,6%, що перевищує норму в розрахунку на перші чотири місяці на 3,3%. На 1 травня 2024 року залишок коштів на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ становив 155,6 мільярда гривень. З початку року він збільшився на 38%, що складає 43 мільярда гривень.

"Отже, передача військового ПДФО з місцевих до держбюджету, яка була вимушеним кроком для підтримки сектору безпеки і оборони, звісно вплинула на місцеві бюджети… Частково ці втрати компенсуються за рахунок додаткової дотації "постраждалим" від такого рішення обласним бюджетам і ОТГ. В цілому ж фінансовий стан місцевих бюджетів залишається стійким, свідченням чого є перевиконання плану по доходам і значне зростання залишку коштів", — пояснив він.

Позбавлення місцевих бюджетів надходжень від військового податку на додану вартість (ПДФО) призвело до скорочення таких доходів на 2,7%, що становить 3,8 мільярда гривень.

Втрати від військового ПДФО розподілені нерівномірно, з найбільшими втратами у прифронтових регіонах. Проте, як відзначає депутат, у Полтавській, Київській областях та місті Києві доходи зросли навіть у порівнянні з базою за 2023 рік, яка включає військовий ПДФО.

"Бюджет міста Києва залишається лідером за приростом доходів, які зросли на 43% проти перших 4 місяців 2023 року у співставних показниках (і на 30% якщо рахувати із військовим ПДФО)", — додав він.

За його словами, частково втрати від військового ПДФО мають бути компенсовані за рахунок збільшення трансфертів. За 4 місяці 2024 року (рік до року) трансферти зросли на 13% (+6,8 млрд грн.). Основні трансферти перераховані повністю або майже повністю від плану на 4 місяці (базова і додаткова дотація на 100%, освітня — на 99,7%).

Що ще варто знати

Нагадаємо, видатки державного бюджету України у 2023 році зросли на 48,4% і склали понад 4 трлн грн у порівнянні з 2022-м. Близько 2,65 трлн грн з цієї суми було спрямовано на потреби безпеки та оборони України.

Ми також писали, що у Міністерстві фінансів оновили дані щодо державного та гарантованого державою боргу України. За березень 2024 року загальна сума держборгу стрімко зросла, додавши одразу кількасот мільярдів гривень.