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Держборг України сягнув історичного рівня

29 квітня 2024 16:08
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Держборг у 2024 році — Мінфін оприлюднив історичний показник
Банкнотно-монетний двір НБУ. Фото: flickr.com/НБУ
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Міністерстві фінансів оновили дані щодо державного та гарантованого державою боргу України. За березень 2024 року загальна сума держборгу стрімко зросла, додавши одразу кількасот мільярдів гривень.

Такі дані оприлюднили у пресцентрі фінансового відомства.

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Як змінився обсяг держборгу

За даними Міністерства, станом на 31 березня поточного року обсяг державного та гарантованого державою боргу дорівнював 5,92 трлн гривень, або 151,05 млрд доларів. Тобто за місяць сума додала 434,31 млрд гривень або 7,36 млрд доларів.

З цієї суми:

  • 4,24 трлн гривень, або 108,09 млрд доларів — припадало на зовнішній борг (71,5% від суми боргу);
  • 1,68 трлн гривень, або 42,95 млрд гривень — внутрішній борг (28,4%).

Чому сильно зріс держборг

У Міністерства фінансів пояснюють, що стрибок відбувся у зв'язку з 9 млрд доларів нових запозичень у березні від Європейського Союзу (ЄС), Міжнародного валютного фонду (МВФ) й інших зовнішніх джерел. Окрім того, зміни обмінного курсу долара змінює сукупний обсяг державного боргу на понад 1 млрд гривень.

Відношення державного боргу до ВВП зросло до більш як 90% порівняно із 84,4% на кінець 2023 року, пише видання Forbes.

 

держборг
Джерело: Forbes

 

Державний та гарантований держборг є непогашеною вартістю боргових зобов’язань у валюті кредиту (позики), що надаються Україні. Стан боргів визначають у гривнях та доларах за курсом Національного банку на останню дату звітного періоду та включає операції за той день.

Що ще варто знати

Нагадаємо, видатки держбюджету України у березні 2024 року становили 268,4 млрд гривень. А з початку року Держбюджет витратив 693,2 млрд гривень.

Ми також писали, що в Україні один мобілізований громадянин на рік обходиться державному бюджету мінімум у 1,3 млн гривень. З цієї суми 40% йде на оплату праці та виплати військовослужбовцям.

держбюджет
Мінфін
держборг
гроші

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