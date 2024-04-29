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Госдолг Украины достиг исторического уровня

29 апреля 2024 16:08
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Госдолг в 2024 году — Минфин обнародовал исторический показатель
Банкнотно-монетный двор НБУ. Фото: flickr.com/НБУ
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Министерстве финансов обновили данные по государственному и гарантированному государством долгу Украины. За март 2024 года общая сумма госдолга стремительно выросла, прибавив сразу несколько миллиардов гривен.

Такие данные обнародовали в пресс-центре финансового ведомства.

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Как изменился объем госдолга

По данным Министерства, по состоянию на 31 марта текущего года объем государственного и гарантированного государством долга равнялся 5,92 трлн гривен, или 151,05 млрд долларов. То есть за месяц сумма прибавила 434,31 млрд гривен, или 7,36 млрд долларов.

Из этой суммы:

  • 4,24 трлн гривен, или 108,09 млрд долларов — приходилось на внешний долг (71,5% от суммы долга);
  • 1,68 трлн гривен, или 42,95 млрд гривен — внутренний долг (28,4%).

Почему сильно вырос госдолг

У Министерства финансов объясняют, что скачок произошел в связи с 9 млрд долларов новых заимствований в марте от Европейского Союза (ЕС), Международного валютного фонда (МВФ) и других внешних источников. Кроме того, изменения обменного курса доллара изменяют совокупный объем государственного долга более чем на 1 млрд гривен.

Отношение государственного долга к ВВП выросло до более чем 90% по сравнению с 84,4% к концу 2023 года, пишет издание Forbes.

 

госдолг
Источник: Forbes

Государственный и гарантированный госдолг является непогашенной стоимостью долговых обязательств в валюте кредита (займа), предоставляемых Украине. Состояние долгов определяется в гривнах и долларах по курсу Национального банка на последнюю дату отчетного периода и включает операции за тот день.

Что еще стоит знать

Напомним, расходы госбюджета Украины в марте 2024 составили 268,4 млрд гривен. А с начала года Госбюджет потратил 693,2 млрд гривен.

Мы также писали, что в Украине один мобилизованный гражданин в год обходится государственному бюджету минимум в 1,3 млн гривен. Из этой суммы 40% уходит на оплату труда и выплаты военнослужащим.

госбюджет
Минфин
госдолг
деньги

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