Видатки Держбюджету — на що витратили 268,4 млрд гривень у 2024 році

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Видатки державного бюджету України у березні 2024 року становили 268,4 млрд грн. А з початку року Держбюджет витратив 693,2 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

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Протягом трьох перших місяців 2024 року було витрачено 285,8 млрд грн на зарплати з нарахуваннями. У березні ця сума становила 105,9 млрд грн, що складає 41,2% від загального обсягу видатків. З них:

218,9 млрд грн — на виплати військовослужбовцям (у березні — 81,5 млрд грн).

100,7 млрд грн — на оплату товарів і послуг (у березні — 45,6 млрд грн), або 14,5% загального обсягу видатків, з них:

44 млрд грн — на купівлю військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спецекіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування для ЗСУ;

35,7 млрд грн — на програми держгарантій медичного обслуговування населення.

138,2 млрд грн — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у березні — 48,6 млрд грн), або 19,9% загального обсягу видатків, а саме:

66 млрд грн — Пенсійному фонду для виплат пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

30,9 млрд грн — на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;

15,1 млрд грн — на житлові субсидії і пільги на комунальні послуги, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Інші витрати держбюджету склали:

44 млрд грн — на обслуговування держборгу (у березні — 8,5 млрд грн), або 6,4% загального обсягу;

36,2 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам (у березні — 12,5 млрд грн), або 5,2% загального обсягу.

Джерело: Мінфін

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні один мобілізований громадянин на рік обходиться державному бюджету мінімум у 1,3 млн грн. З цієї суми 40% йде на оплату праці та виплати військовослужбовцям.

Ми також писали, що Верховна Рада України днями, окрім оновленого закону про мобілізацію, зобов'язала Кабінет міністрів ухвалити постанову про надання щомісячної винагороди військовослужбовцям на фронті у розмірі 70 тис. грн. Відомо, яка сума з державного бюджету піде на фінансування додаткових витрат.