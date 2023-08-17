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Держрегулювання цін: Кабмін ухвалив важливе рішення щодо "соціального кошика"

17 серпня 2023 10:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни в Україні — Кабмін дозволив не так ретельно контролювати вартість продуктів
Покупець у магазині. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні Державній службі статистики дозволили проводити моніторинг споживчих цін на соціально значущі товари не так часто. Якщо раніше потрібно було щодня, то тепер — щотижня.

Про таке рішення Кабінету міністрів повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

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Контроль цін на продукти "соціального кошика"

За його словами, Кабмін вніс зміни у розпорядження №711-р "Про заходи щодо моніторингу та аналізу цін і стану товарних ринків".

Також скасували норму про те, що Держслужба з безпечності харчових продуктів має щотижня аналізувати задекларовані роздрібні ціни на товари, які мають соціальну значущість, і товари протиепідемічного призначення.

Варто зауважити, що контроль за цінами на продукти із "соціального кошика" поновили навесні 2020 року після карантину через COVID-19. Після початку війни у 2022 році заходи посилили.

Зокрема, днями уряд продовжив держрегулювання цін на окремі види продовольчих товарів, скоротивши список. Відповідно до постанови №650 "Про регулювання цін на окремі види продовольчих товарів та забезпечення стабільної роботи виробників продовольства в умовах воєнного стану", встановили максимальний рівень націнки на рівні 10% на:

  • борошно пшеничне вищого ґатунку;
  • молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці);
  • хліб житньо-пшеничний, батон;
  • курячі яйця категорії С1;
  • птиця (тушки курячі, чверті тушки курячі);
  • олію соняшникову рафіновану.

Зі списку виключили: цукор-пісок, макаронні вироби українського виробництва (вермішель з борошна вищого сорту) та масло вершкове 72,5%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни в Україні більшість громадян були змушені заощаджувати. Йдеться про частку у 54%.

Також ми писали, що у Національному банку попередили, що в країні зберігається ймовірність посилення інфляційного тиску. Причинами є високі ризики безпеки та подальші руйнування на тлі війни.

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