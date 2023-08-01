Ціни в Україні — у магазинах подорожчав стратегічний продукт

Продавчиня у магазині. Фото: Freepik

На полицях українських магазинів фіксують подорожчання стратегічного продукту — хліба. Раніше експерти попереджали про зростання вартості цього продукту в середині літа 2023 року.

По це свідчать дані моніторингу порталу Minfin.

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Як змінилися ціни на хліб

Згідно з цією інформацією, продавці перерахували ціни на найбільш популярну продукцію: хліб пшеничний та батон.

Так, хліб пшеничний "Цар Хліб" нарізаний подорожчав за місяць на майже 3 гривні за буханець у 600 грамів. Якщо раніше коштував 32,96 гривні, то нині 35,93.

Джерело: Minfin

Підвищилась ціна на батон "Київський" нарізаний приблизно на 2,5 гривні за місяць. Зараз буханець на 500 грамів продають у середньому за 27,5 гривні, а раніше коштував 25 гривень.

Джерело: Minfin

Прогнози щодо цін на хліб

За словами експертів, хлібна продукція у магазинах дорожчатиме надалі. Так, в "Інституті аграрної економіки" спрогнозували, що зростання цін на хліб буде поступовим, але стабільним — від 0,5 до 1% щомісяця.

Ключові фактори, що штовхатимуть ціни вгору, такі:

подорожчання електричної енергії на тлі тривалої енергетичної кризи в країні з 1 червня;

повернення довоєнних податків на пальне з 1 липня.

Державне регулювання цін

Стратегічні продукти, як правило, становлять продовольчу безпеку під час надзвичайних ситуацій.

В Україні на час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення уряд встановив граничний рівень торговельної надбавки на продукцію з переліку соціально значущих. Йдеться про наступні продукти:

крупа гречана;

цукор-пісок;

борошно пшеничне вищого сорту;

макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту);

молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці);

хліб житньо-пшеничний;

яйця курячі категорії С1;

птиця (тушка куряча/четвертина тушки курячої) ;

вода мінеральна негазована;

масло вершкове жирністю 72,5%;

батон;

олія соняшникова рафінована.

У разі порушення цих правил — недобросовісних продавців карають. Так, зокрема, у червні фахівці Держпродспоживслужби продовжили контролювати дотримання регульованих цін так званого "соціального кошика" бізнесом.

Як зазначають у відомстві, у Києві фахівці здійснили позапланову перевірку одного з суб'єктів господарювання, де виявили, що він продавав продовольчі товари, а саме батон, борошно, хліб, яйця, курятину з торговельною надбавкою, що перевищує максимальний розмір у 10%, чим порушив чинне законодавство. Його оштрафували на понад 260 тис. грн.

Більше про ціни

Нагадаємо, за період повномаштабної війни в Україні було знищено практично третину медоносних територій. Відтак, це призведе до скорочення виробництва меду та його подорожчання.

Також ми писали, що за прогнозом НБУ, у 2023 році ріст споживчих цін в Україні сповільниться до 18,7%. Інфляція знижуватиметься і в наступні роки. А економіка повноцінно відновлюватиметься насамперед завдяки очікуваному зменшенню безпекових ризиків.