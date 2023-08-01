Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow В українських магазинах подорожчав "стратегічний" продукт arrow

В українських магазинах подорожчав "стратегічний" продукт

1 серпня 2023 13:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни в Україні — у магазинах подорожчав стратегічний продукт
Продавчиня у магазині. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На полицях українських магазинів фіксують подорожчання стратегічного продукту — хліба. Раніше експерти попереджали про зростання вартості цього продукту в середині літа 2023 року.

По це свідчать дані моніторингу порталу Minfin.

Читайте також:

Як змінилися ціни на хліб

Згідно з цією інформацією, продавці перерахували ціни на найбільш популярну продукцію: хліб пшеничний та батон.

Так, хліб пшеничний "Цар Хліб" нарізаний подорожчав за місяць на майже 3 гривні за буханець у 600 грамів. Якщо раніше коштував 32,96 гривні, то нині 35,93.

хліб
Джерело: Minfin

Підвищилась ціна на батон "Київський" нарізаний приблизно на 2,5 гривні за місяць. Зараз буханець на 500 грамів продають у середньому за 27,5 гривні, а раніше коштував 25 гривень.

батон
Джерело: Minfin

Прогнози щодо цін на хліб

За словами експертів, хлібна продукція у магазинах дорожчатиме надалі. Так, в "Інституті аграрної економіки" спрогнозували, що зростання цін на хліб буде поступовим, але стабільним — від 0,5 до 1% щомісяця.

Ключові фактори, що штовхатимуть ціни вгору, такі:

  • подорожчання електричної енергії на тлі тривалої енергетичної кризи в країні з 1 червня;
  • повернення довоєнних податків на пальне з 1 липня.

Державне регулювання цін

Стратегічні продукти, як правило, становлять продовольчу безпеку під час надзвичайних ситуацій.

В Україні на час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення уряд встановив граничний рівень торговельної надбавки на продукцію з переліку соціально значущих. Йдеться про наступні продукти:

  • крупа гречана;
  • цукор-пісок;
  • борошно пшеничне вищого сорту;
  • макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту);
  • молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці);
  • хліб житньо-пшеничний;
  • яйця курячі категорії С1;
  • птиця (тушка куряча/четвертина тушки курячої) ;
  • вода мінеральна негазована;
  • масло вершкове жирністю 72,5%;
  • батон;
  • олія соняшникова рафінована.

У разі порушення цих правил — недобросовісних продавців карають. Так, зокрема, у червні фахівці Держпродспоживслужби продовжили контролювати дотримання регульованих цін так званого "соціального кошика" бізнесом. 

Як зазначають у відомстві, у Києві фахівці здійснили позапланову перевірку одного з суб'єктів господарювання, де виявили, що він продавав продовольчі товари, а саме батон, борошно, хліб, яйця, курятину з торговельною надбавкою, що перевищує максимальний розмір у 10%, чим порушив чинне законодавство. Його оштрафували на понад 260 тис. грн.

Більше про ціни

Нагадаємо, за період повномаштабної війни в Україні було знищено практично третину медоносних територій. Відтак, це  призведе до скорочення виробництва меду та його подорожчання.

Також ми писали, що за прогнозом НБУ, у 2023 році ріст споживчих цін в Україні сповільниться до 18,7%. Інфляція знижуватиметься і в наступні роки. А економіка повноцінно відновлюватиметься насамперед завдяки очікуваному зменшенню безпекових ризиків.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз