Цены в Украине — Кабмин разрешил не так тщательно контролировать стоимость продуктов

Госрегулирование цен: Кабмин принял важное решение по "социальной корзине"
Государственной службе статистики разрешили проводить мониторинг потребительских цен на социально значимые товары не так часто. Если раньше нужно было каждый день, то теперь еженедельно.
О таком решении Кабинета министров сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
Контроль цен на продукты "социальной корзины"
По его словам, Кабмин внес изменения в распоряжение №711-р "О мерах по мониторингу и анализу цен и состоянию товарных рынков".
Также отменена норма о том, что Госслужба по безопасности пищевых продуктов должна еженедельно анализировать задекларированные розничные цены на товары, имеющие социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения.
Следует отметить, что контроль за ценами на продукты из "социальной корзины" возобновили весной 2020 года на фоне карантина из-за COVID-19. После начала войны в 2022 году меры ужесточились.
В частности, на днях правительство продлило госрегулирование цен на отдельные виды продовольственных товаров, сократив список. Согласно постановлению №650 "О регулировании цен на отдельные виды продовольственных товаров и обеспечении стабильной работы производителей продовольствия в условиях военного положения", установили максимальный уровень наценки на уровне 10% на:
- мука пшеничная высшего сорта;
- молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке);
- хлеб ржано-пшеничный, батон;
- куриные яйца категории С1;
- птица (тушки куриные, четвертые тушки куриные);
- масло подсолнечное рафинированное.
Из списка исключили: сахар-песок, макаронные изделия украинского производства (вермишель из муки высшего сорта) и масло сливочное 72,5%.
Что еще стоит знать
Напомним, в начале полномасштабной войны в Украине большинство граждан были вынуждены экономить. Речь идет о доле в 54%.
Также мы писали, что в Национальном банке предупредили, что в стране сохраняется возможность усиления инфляционного давления. Причины — высокие риски безопасности и дальнейшие разрушения на фоне войны.