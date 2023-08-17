Цены в Украине — Кабмин разрешил не так тщательно контролировать стоимость продуктов

Покупатель в магазине. Фото: google.com

Государственной службе статистики разрешили проводить мониторинг потребительских цен на социально значимые товары не так часто. Если раньше нужно было каждый день, то теперь еженедельно.

О таком решении Кабинета министров сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

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Контроль цен на продукты "социальной корзины"

По его словам, Кабмин внес изменения в распоряжение №711-р "О мерах по мониторингу и анализу цен и состоянию товарных рынков".

Также отменена норма о том, что Госслужба по безопасности пищевых продуктов должна еженедельно анализировать задекларированные розничные цены на товары, имеющие социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения.

Следует отметить, что контроль за ценами на продукты из "социальной корзины" возобновили весной 2020 года на фоне карантина из-за COVID-19. После начала войны в 2022 году меры ужесточились.

В частности, на днях правительство продлило госрегулирование цен на отдельные виды продовольственных товаров, сократив список. Согласно постановлению №650 "О регулировании цен на отдельные виды продовольственных товаров и обеспечении стабильной работы производителей продовольствия в условиях военного положения", установили максимальный уровень наценки на уровне 10% на:

мука пшеничная высшего сорта;

молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке);

хлеб ржано-пшеничный, батон;

куриные яйца категории С1;

птица (тушки куриные, четвертые тушки куриные);

масло подсолнечное рафинированное.

Из списка исключили: сахар-песок, макаронные изделия украинского производства (вермишель из муки высшего сорта) и масло сливочное 72,5%.

Что еще стоит знать

Напомним, в начале полномасштабной войны в Украине большинство граждан были вынуждены экономить. Речь идет о доле в 54%.

Также мы писали, что в Национальном банке предупредили, что в стране сохраняется возможность усиления инфляционного давления. Причины — высокие риски безопасности и дальнейшие разрушения на фоне войны.