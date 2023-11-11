Пенсії та зарплати у 2024 році — які чекають зміни

Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У рамках ухваленого Державного бюджету у 2024 році після річної перерви будуть підвищені соціальні стандарти. Зокрема, зміняться розміри прожиткового мінімуму, мінімальної пенсії та мінімальної зарплати.

Про це йдеться у тексті Держбюджету (проєкт №10000).

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Як зміняться зарплати у 2024 році

Згідно із законом, пенсії та зарплатня будуть зростати швидше за інфляцію, яка має очікувано становити 9,7%. На соцзахист бюджетом передбачено понад 469 млрд гривень.

Збільшиться мінімальна зарплатня на 19,4%. Її не змінювали з 1 жовтня минулого року і нині становить 6,7 тис. гривень.

За законом, з 1 січня 2024-го мінімальна зарплата зросте до такого рівня:

у місячному обсязі: із 1 січня — 7,1 тис. грн, із 1 квітня — 8 тис. грн;

у погодинному: із 1 січня — 42,6 грн, із 1 квітня — 48 грн.

Посадовий оклад працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки збільшиться із 1 квітня 2024 року до 3195 грн, із 1 липня — 3,6 тис. грн (зараз 2893 грн). Тобто додасть 24,4%.

Покращено прогноз зростання реальної зарплатні в країні через зниження очікувань щодо динаміки інфляції.

Торік середньомісячна номінальна зарплата брутто становила 14,84 тис. грн, а скорегована на рівень інфляції впала на 11,9%.

Цьогоріч номінальна зарплатня становитиме 18,52 тис. грн, а скорегована на інфляцію збільшиться на 10,1% (очікували близько 5%).

У 2024-му зарплата становитиме 21,8 тис. грн, а скорегована на інфляцію підвищиться на 8,5% (хоч очікували на 6,0%).

Зміна мінімальної пенсії та прожиткового мінімуму

У 2024 році розмір прожиткового мінімуму додасть з 2589 грн до 2,92 тис. грн та мінімальної пенсії з 2093 грн до 2361 грн.

1 березня 2024 року заплановано індексацію пенсій. Величина залежатиме від рівня інфляції та середньої зарплатні. Пропонують ввести бальну систему.

Соцстандарти зростуть на 12,8%, інфляція очікується у 9,7%.

З 1 січня 2024-го прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме у розмірі 2,92 тис. грн, а для більшої частини соціальних та демографічних груп населення:

діти віком до 6 років — 2563 грн;

діти віком від 6 до 18 років — 3196 грн;

працездатні особи — 3028 грн;

працездатні особи, який застосовують для визначення базового розміру посадового окладу судді, — 2102 грн;

працездатні особи, який застосовують для визначення посадових окладів працівників інших держорганів, оплата праці яких регулюється спецзаконами, а також працівників податкових і митних органів, — 2102 грн;

працездатні особи, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, — 1,6 тис. грн;

особи, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), — 2361 грн.

Субсидії та пільги

Близько 49,9 млрд грн становитимуть видатки на виплату житлових субсидій та пільг на оплату комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива, скрапленого газу. Це більше проти цього року на 12,0 млрд грн (на 32%).

Прогнозують, що їх отримають 3,2 млн домогосподарств.

Нагадаємо, Національний банк України прогнозує ріст реальних зарплат українців на понад 6% у 2024 і 2025 роках.

Що ще варто знати

За оцінками НБУ, в 2024 році навіть в умовах збереження високих безпекових ризиків реальні доходи населення поступово зростатимуть завдяки відновленню економічної активності та збереженню м’якої фіскальної політики центробанку.

Також ми повідомляли, що у Верховній Раді України (ВРУ) планують поновити законодавство про працю та полегшити умови роботи українців під час війни. Йдеться про проєкт закону №10164.