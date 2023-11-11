Пенсии и зарплаты в 2024 году — какие ожидают изменения

Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В рамках принятого государственного бюджета в 2024 году после годового перерыва будут повышены социальные стандарты. В частности, изменятся размеры прожиточного минимума, минимальная пенсия и минимальная зарплата.

Об этом говорится в тексте Госбюджета (проект №10000).

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Как изменятся зарплаты в 2024 году

По закону, пенсии и зарплата будут расти быстрее инфляции, которая должна составлять 9,7%. На соцзащиту бюджетом предусмотрено более 469 млрд гривен.

Увеличится минимальная заработная плата на 19,4%. Ее не меняли с 1 октября прошлого года и сейчас составляет 6,7 тыс. гривен.

По закону, с 1 января 2024-го минимальная зарплата вырастет до такого уровня:

в месячном объеме: с 1 января — 7,1 тыс. грн, с 1 апреля - 8 тыс. грн;

в почасовом: с 1 января — 42,6 грн, с 1 апреля - 48 грн.

Должностной оклад работника первого тарифного разряда Единой тарифной сетки увеличится с 1 апреля 2024 до 3195 грн, с 1 июля — 3,6 тыс. грн (сейчас 2893 грн). То есть прибавит 24,4%.

Улучшен прогноз роста реальной зарплаты в стране из-за снижения ожиданий динамики инфляции.

В прошлом году среднемесячная номинальная зарплата брутто составила 14,84 тыс. грн, а скорректированная на уровень инфляции упала на 11,9%.

В этом году номинальная зарплата будет составлять 18,52 тыс. грн, а скорректированная на инфляцию увеличится на 10,1% (ожидали около 5%).

В 2024-м зарплата составит 21,8 тыс. грн, а скорректированная инфляцией повысится на 8,5% (хотя ожидали 6,0%).

Смена минимальной пенсии и прожиточного минимума

В 2024 году размер прожиточного минимума прибавит с 2589 грн. до 2,92 тыс. грн и минимальной пенсии с 2093 грн до 2361 грн.

1 марта 2024 года запланирована индексация пенсий. Величина зависит от уровня инфляции и средней зарплаты. Предлагают ввести балльную систему.

Соцстандарты возрастут на 12,8%, инфляция ожидается в 9,7%.

С 1 января 2024 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составит в размере 2,92 тыс. грн, а для большей части социальных и демографических групп населения:

дети в возрасте до 6 лет — 2563 грн;

дети в возрасте от 6 до 18 лет — 3196 грн;

трудоспособные лица — 3028 грн;

трудоспособные лица, применяемый для определения базового размера должностного оклада судьи, — 2102 грн;

трудоспособные лица, применяемый для определения должностных окладов работников других госорганов, оплата труда которых регулируется спецзаконами, а также работников налоговых и таможенных органов, — 2102 грн;

трудоспособные лица, применяемый для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, — 1,6 тыс. грн;

лица, потерявшие трудоспособность (минимальная пенсия), — 2361 грн.

Субсидии и льготы

Около 49,9 млрд грн составят расходы на выплату жилищных субсидий и льгот на оплату коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива, сжиженного газа. Это больше против этого года на 12 млрд грн (на 32%).

Прогнозируют, что их получат 3,2 млн домохозяйств.

Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует рост реальных зарплат украинцев более чем на 6% в 2024 и 2025 годах.

Что еще стоит знать

По оценкам НБУ, в 2024 году даже в условиях сохранения высоких рисков безопасности риски реальные доходы населения будут постепенно расти благодаря восстановлению экономической активности и сохранению мягкой фискальной политики центробанка.

Также мы сообщали, что в Верховной Раде Украины (ВРУ) планируется возобновить законодательство о труде и облегчить условия работы украинцев во время войны. Речь идет о проекте закона №10164.