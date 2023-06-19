Дія заплатит за SMS-сообщения 4 млн грн — детали тендера

Сайт электронных закупок Prozorro. Фото: google.com

Государственное предприятие "Дія", входящее в сферу управления Министерства цифровой трансформации Украины, объявило тендер на закупку услуг информирования в страны Европейского Союза (ЕС), Соединенные Штаты и другие государства. Ожидаемая стоимость — более 4,27 млн гривен.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию на портале государственных электронных закупок Prozorro.

Читайте также:

Детали тендера

Как свидетельствует информация на портале цифровых госзакупок, речь идет о предоставлении услуги информирования с помощью SMS-, Viber-, Email-, Push-сообщений.

В частности, услугу передачи SMS-сообщений в количестве сотни тысяч единиц заказали в Польшу, Чехию, Турцию, Молдову, Германию, Казахстан, Италию, Соединенные Штаты, Соединенное Королевство, Испанию, Бельгию, Узбекистан и Индонезию, а также внутри страны.

В описании отдельной части закупки указано, что госпредприятие планирует заказать "Услугу передачи транзакционных Viber-сообщений" в количестве 800 тысяч единиц.

Срок поставки предоставления услуги — до конца 2024 года. Таким образом, ГП намерено обеспечить себе смс-уведомления на полтора года вперед.

Тендер на закупку смс-уведомлений. Источник: Prozorro

Как говорится в описании тендера, под транзакционными Viber-сообщениями подразумеваются персональные информативные (сервисные) и транзакционные сообщения нерекламного характера, содержащие исключительно текст, направленные на определенного пользователя и содержащие информацию о конкретной операции/транзакции.

В частности, Viber-сообщение — форма/способ передачи сообщения через приложение Viber (Viber Application) и, при этом направление которых согласовано/разрешено Компанией Viber. Сообщение, направляемое через Viber, может содержать текст (до 1 тыс. знаков кириллического или латинского алфавита), изображения, кнопки (со ссылками на URL-адреса) в зависимости от типа сообщения.

Аукцион намечен на 22 июня 2023 года.

Напомним, столичные власти на фоне войны и официального запрета посещать пляжи гражданами планируют закупить песок на около 6,5 млн гривен. Ранее Днепровская районная госадминистрация Киева досрочно разорвала договор на 1 млн грн, который предусматривал поставки барабанов для "психологической разгрузки детей" в укрытиях во время воздушных тревог.