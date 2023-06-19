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Для закритих столичних пляжів придбають пісок на 6,5 млн грн

19 червня 2023 10:02
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Влада Києва закупить піску для закритих пляжів на 6,5 млн грн — дані Prozorro
Один із пляжів у Києві. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Столична влада на тлі війни та офіційної заборони відвідувати пляжі громадянами планує закупити пісок на близько 6,5 млн гривень. Такі деталі прописані у відповідному тендері.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію на порталі державних електронних закупівель Prozorro.

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Згідно з цією інформацією, замовником виступило комунальне підприємство Київської міської держадміністрації з охорони, утримання та експлуатації земель водного фонду "Плесо".

Для пляжів мають намір купити близько 12 тис. тонн піску, оскільки вирішили оновити пляжні території семи точок відпочинку. Термін надання послуг — 31 грудня 2023 року. Торги відбудуться 23 червня.

Варто зауважити, що в Києві на тлі воєнного стану пляжний сезон не відкривали ані минулого, ані цього року.

тендер

Джерело: Prozorro

Раніше Дніпровська районна держадміністрація Києва достроково розірвала договір на 1 млн грн, який передбачав постачання барабанів для "психологічного розвантаження дітей" в укриттях під час повітряних тривог.

Нагадаємо, дирекція Мін’юсту уклала рамкову угоду на закупівлю картоплі з рекордно високою ціною. Це відбулося за результатами тендеру.

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