Влада Києва закупить піску для закритих пляжів на 6,5 млн грн — дані Prozorro

Один із пляжів у Києві. Фото: google.com

Столична влада на тлі війни та офіційної заборони відвідувати пляжі громадянами планує закупити пісок на близько 6,5 млн гривень. Такі деталі прописані у відповідному тендері.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію на порталі державних електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:

Пісок для закритого узбережжя

Згідно з цією інформацією, замовником виступило комунальне підприємство Київської міської держадміністрації з охорони, утримання та експлуатації земель водного фонду "Плесо".

Для пляжів мають намір купити близько 12 тис. тонн піску, оскільки вирішили оновити пляжні території семи точок відпочинку. Термін надання послуг — 31 грудня 2023 року. Торги відбудуться 23 червня.

Варто зауважити, що в Києві на тлі воєнного стану пляжний сезон не відкривали ані минулого, ані цього року.

Джерело: Prozorro

Раніше Дніпровська районна держадміністрація Києва достроково розірвала договір на 1 млн грн, який передбачав постачання барабанів для "психологічного розвантаження дітей" в укриттях під час повітряних тривог.

Нагадаємо, дирекція Мін’юсту уклала рамкову угоду на закупівлю картоплі з рекордно високою ціною. Це відбулося за результатами тендеру.