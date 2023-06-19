Влада Києва закупить піску для закритих пляжів на 6,5 млн грн — дані Prozorro

Для закритих столичних пляжів придбають пісок на 6,5 млн грн
Столична влада на тлі війни та офіційної заборони відвідувати пляжі громадянами планує закупити пісок на близько 6,5 млн гривень. Такі деталі прописані у відповідному тендері.
Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію на порталі державних електронних закупівель Prozorro.
Пісок для закритого узбережжя
Згідно з цією інформацією, замовником виступило комунальне підприємство Київської міської держадміністрації з охорони, утримання та експлуатації земель водного фонду "Плесо".
Для пляжів мають намір купити близько 12 тис. тонн піску, оскільки вирішили оновити пляжні території семи точок відпочинку. Термін надання послуг — 31 грудня 2023 року. Торги відбудуться 23 червня.
Варто зауважити, що в Києві на тлі воєнного стану пляжний сезон не відкривали ані минулого, ані цього року.
Джерело: Prozorro
Раніше Дніпровська районна держадміністрація Києва достроково розірвала договір на 1 млн грн, який передбачав постачання барабанів для "психологічного розвантаження дітей" в укриттях під час повітряних тривог.
Нагадаємо, дирекція Мін’юсту уклала рамкову угоду на закупівлю картоплі з рекордно високою ціною. Це відбулося за результатами тендеру.