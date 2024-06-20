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Директор Bitcoin Magazine обвинил демократов США в продаже 187 тысяч BTC по низкой цене

20 июня 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Гендиректор Bitcoin Magazine Дэвид Бэйли заявил, что власти США слишком дешево продали 187 тысяч биткоинов
Монеты биткоина в руках. Фото иллюстративное: Unsplash
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Американских властей обвиняют в продаже первой криптовалюты по слишком низкой цене. На балансе США должно быть 400 тысяч биткоинов, но 187 тысяч BTC продали за 282 миллиона долларов.

Об этом во вторник, 18 июня, написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) генеральный директор Bitcoin Magazine Дэвид Бэйли.

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"Демократы продали 187 тысяч 78 биткоинов стоимостью 12,5 миллиарда долларов за жалкие 282 миллиона долларов. Они растранжили богатство поколений", — говорится в сообщении Бэйли.

Также генеральный директор Bitcoin Magazine заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп должен создать "стратегический резерв биткоинов, чтобы остановить разграбление будущего нации". Бэйли считает, что теперь Америка должна не продавать биткоины, а возвращать то, что потеряла.

Напомним, руководитель отдела исследований цифровых активов Standard Chartered Джефф Кендрик спрогнозировал подорожание первой криптовалюты в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах. По мнению эксперта, при таком условии биткоин может до конца года подорожать до 150 тысяч долларов.

Ранее в администрации президента США Джо Байдена подвергли критике законопроект HJ Res. 109, согласно которому финансовые компании с высоким уровнем регулирования могут выступать в роли хранителей криптовалют, в частности биткоинов. По мнению представителей администрации президента США, законопроект нарушит работу Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) по защите инвесторов на рынках криптовалют и защите всей финансовой системы.

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