Гендиректор Bitcoin Magazine Дэвид Бэйли заявил, что власти США слишком дешево продали 187 тысяч биткоинов

Монеты биткоина в руках. Фото иллюстративное: Unsplash

Американских властей обвиняют в продаже первой криптовалюты по слишком низкой цене. На балансе США должно быть 400 тысяч биткоинов, но 187 тысяч BTC продали за 282 миллиона долларов.

Об этом во вторник, 18 июня, написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) генеральный директор Bitcoin Magazine Дэвид Бэйли.

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Америка должна иметь более 400,000 bitcoin на его балансе плаката правой текущей стороны, но держится Democrats sold 187,078 Bitcoin ворот $12.5 billion для пальто $282m. Они fumbled generational wealth.



Trump должен установить стратегический bitcoin для того, чтобы остановить помещение нашей нации… — David Bailey🇵🇷 $0.65mm/btc is the floor (@DavidFBailey) June 18, 2024

Что известно о продаже BTC по заниженной цене

"Демократы продали 187 тысяч 78 биткоинов стоимостью 12,5 миллиарда долларов за жалкие 282 миллиона долларов. Они растранжили богатство поколений", — говорится в сообщении Бэйли.

Также генеральный директор Bitcoin Magazine заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп должен создать "стратегический резерв биткоинов, чтобы остановить разграбление будущего нации". Бэйли считает, что теперь Америка должна не продавать биткоины, а возвращать то, что потеряла.

Напомним, руководитель отдела исследований цифровых активов Standard Chartered Джефф Кендрик спрогнозировал подорожание первой криптовалюты в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах. По мнению эксперта, при таком условии биткоин может до конца года подорожать до 150 тысяч долларов.

Ранее в администрации президента США Джо Байдена подвергли критике законопроект HJ Res. 109, согласно которому финансовые компании с высоким уровнем регулирования могут выступать в роли хранителей криптовалют, в частности биткоинов. По мнению представителей администрации президента США, законопроект нарушит работу Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) по защите инвесторов на рынках криптовалют и защите всей финансовой системы.