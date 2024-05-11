Чому в адміністрації Джозефа Байдена негативно ставляться до законопроєкту про зберігання BTC

Джозеф Байден на тлі прапора США та монет біткоїн. Фото ілюстративне: bitexpert.io

Згідно із законопроєктом H.J. Res. 109, фінансові компанії з високим рівнем регулювання можуть виступати в ролі зберігачів біткоїнів та інших криптовалют. В адміністрації президента США Джо Байдена цей документ гостро розкритикували, зазначивши, що щойно він попаде на підпис до Президент, той накладе на нього вето.

Про це в середу, 8 травня, повідомило видання Bitcoin Magazine.

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На думку представників адміністрації Презедента США, законопроєкт порушить роботу Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) щодо захисту інвесторів на ринках криптовалют і захисту всієї фінансової системи.

Цим законопроєктом скасовується Бюлетень з бухгалтерського обліку персоналу SEC (SAB) №121, який накладає обмеження на фінансові установи щодо зберігання цифрових активів, відповідно до Закону про контроль за діяльністю Конгресу (CRA). Таким чином документ усуває перешкоди, які заважають фінансовим установам і компаніям з високим рівнем регулювання виступати в ролі зберігачів біткоїнів та інших цифрових активів.

На відміну від адміністрації Байдена конгресмен США та голова Комітету з фінансових послуг Палати представників Патрік МакГенрі підтримав скасування SAB №121.

"Бюлетень бухгалтерського обліку персоналу, або SAB №121, є одним з найяскравіших прикладів регуляторного свавілля, яке визначало перебування Гері Генслера на посаді в SEC. За допомогою SAB №121 Комісія намагається диктувати, як фінансові установи та фірми повинні захищати цифрові активи американців, прикриваючись так званими інструкціями для персоналу", — зазначив він.

Також висловився на підтримку H.J. Res. 109 конгресмен Френч Хілл. На його думку, постанова SAB №121 Адміністрації Байдена є помилковою і повинна бути скасована.

Нагадаємо, на думку експертів міжнародного банку Standard Chartered, вартість криптовалюти, яка вже сягнула локального дна, може зрости до 200 тисяч доларів. Також аналітики вважають, що можлива перемога Дональда Трампа на виборах президента США стане позитивним фактором для ринку криптовалют, тому що його адміністрація "зробить регуляторне середовище більш ліберальним".

Також ми повідомляли про те, що на торговій платформі Prozorro вперше виставили на продаж біткоїн. Стартова ціна лота більш ніж удвічі менше за ринкову вартість:188 тисяч гривень замість 350–400 тысяч гривен.