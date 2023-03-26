Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Директорка МВФ заявила, що 2023 рік буде складним для світової економіки arrow

Директорка МВФ заявила, що 2023 рік буде складним для світової економіки

26 березня 2023 14:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Крісталіна Георгієва
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Директорка Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що 2023 рік буде складним для світової економіки. За її словами, глобальне зростання сповільниться до рівня нижче 3% через наслідки пандемії COVID-19, війни в Україні та посилення монетарної політики.

Про це вона Георгієва повідомила під час виступу на China Development Forum.

Читайте також:

Деталі

"Ми очікуємо, що 2023 рік буде ще одним складним роком, коли глобальне зростання сповільниться до рівня нижче 3 відсотків, оскільки шрами від пандемії, війни в Україні та жорсткості монетарної політики тиснуть на економічну активність. Навіть з кращими прогнозами на 2024 рік глобальне зростання залишатиметься значно нижчим за історичний середній показник у 3,8 відсотка", — зазначила Георгієва. 

За її словами, невизначеності надзвичайно високі, в тому числі через ризики геоекономічної фрагментації, що може означати розкол світу на конкуруючі економічні блоки — "небезпечний поділ", який зробить всіх біднішими і менш захищеними.

Георгієва розповіла, що ризики для фінансової стабільності зросли. У період вищих рівнів боргу швидкий перехід від тривалого періоду низьких процентних ставок до набагато вищих ставок — необхідних для боротьби з інфляцією — неминуче породжує стреси та вразливість, про що свідчать нещодавні події в банківському секторі в деяких розвинутих економіках.

Вона також відзначила економіку Китаю. МВФ у січневому прогнозі передбачає зростання ВВП на рівні 5,2% цього року — значне збільшення більш ніж на 2 відсоткових пункти порівняно з показником 2022 року.

"Потужне відновлення означає, що у 2023 році на Китай припадатиме близько третини світового зростання, що дасть довгоочікуваний поштовх світовій економіці. Крім прямого внеску в глобальне зростання, наш аналіз показує, що збільшення зростання ВВП Китаю на 1 відсотковий пункт призводить до збільшення зростання інших азійських економік в середньому на 0,3 відсоткових пункти, що є позитивним стимулом", — додала Георгієва.

Нагадаємо, група G20 на засіданні міністрів фінансів та голів центробанків домовилася про спільний контроль ринку криптовалют. Причому у МВФ не виключають і заборони криптовалют взагалі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

14:25 Байден оголосив надзвичайний стан у штаті Міссісіпі через шторм

Новина з фото

14:20 Росіяни обстріляли приватний будинок та багатоповерхівку в Харківській області

14:08 "Не дали ворогу прорвати оборону": у ЗСУ розповіли про бої у Бахмуті

13:51 Угорщина "за" припинення вогню, але не підтримує продовження окупації територій України, — МЗС

Новина з фото

13:49 Виконавець ролі Гаррі Поттера Редкліфф готується вперше стати батьком

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:44 У Запоріжжі зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу багатоповерхівки

13:41 Ворог продовжує тримати на бойовому чергуванні у Чорному морі військові кораблі

13:32 Українців попередили про сходження лавин: в яких гірських регіонах існує небезпека

Новина з фото

13:32 Відкриття бігового сезону: заради кого бігли "десятку незламності"

Ексклюзив

13:20Міжнародну трасу Одеса-Рені планують розширити на кількох ділянках

Новина з відео

11:17 В Україні відзначають День Національної гвардії: хто привітав бійців

Новина з відео

09:59 Сирський показав роботу бойової авіації України по окупантах на східному напрямку

Новина з відео

09:42 СТБ у новому серіалі невдало "приліпив" обличчя українського актора на росіянина: деталі скандалу

Новина з відео

23:25 Молодіжка додає впевненості: Ротань про підготовку до гри з Англією

Новина з відео

22:30 Англія — Україна: перед грою до збірної завітали незвичайні гості

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

21:45"Ворог став ще більш ізольованим і безнадійним": Зеленський підбив підсумки тижня

Новина з відео

21:07Нова адаптація твору Стівена Кінга та титулована українська драма "Памфір": кінопрем'єри тижня

Новина з відео

21:02 У Венеції розшукують "ідіота", який стрибнув у канал з триповерхового будинку

Новина з відео

19:38 Монатік проїхався в київській електричці: пасажири все зняли на відео

Новина з відео

18:40 Собаці, яку переїхав Mercedes в Одесі, зробили другу операцію: в якому стані тварина

Ексклюзив

07:50Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Санітарно-десантні автомобілі

Ексклюзив

06:00Жінка вдома, а чоловік на фронті: як зберегти стосунки та уникнути зради

Ексклюзив

20:00Як ефективно планувати свій бюджет: 5 порад від штучного інтелекту

Новина з фото

15:45 Вже 30 років пліч-о-пліч: історія кохання Елтона Джона з його чоловіком, який врятував співака

08:00Чому жінок так рідко звинувачують у воєнних злочинах: випадок Львової-Бєлової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

07:25 ТОП-5 маловідомих та цікавих фактів про серіал "Секс і місто"

Ексклюзив

07:10Російське вторгнення в Україну: тиждень 56-й. Поблизу кордону ворог збирає війська

Новина з фото

21:45 ТОП-6 зірок, яких переслідували сталкери: від відчайдушних фанатів до жорстоких вбивць

Ексклюзив

19:03Мер Ірпеня: "Із середини квітня стартує потужна відбудова міста. Будемо як бджоли у вулику"

Новина з фото

18:30Не заміновано: ТОП-п’ять місць, куди виїхати на природу на Київщині

Актуальне по темі

None 26 Березень 14:25

Байден оголосив надзвичайний стан у штаті Міссісіпі через шторм

None 26 Березень 14:20

Росіяни обстріляли приватний будинок та багатоповерхівку в Харківській області

None 26 Березень 14:09

"Не дали ворогу прорвати оборону": у ЗСУ розповіли про бої у Бахмуті

None 26 Березень 13:54

Угорщина "за" припинення вогню, але не підтримує продовження окупації територій України, — МЗС

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB