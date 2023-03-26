Директорка МВФ заявила, що 2023 рік буде складним для світової економіки

Крісталіна Георгієва

Директорка Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що 2023 рік буде складним для світової економіки. За її словами, глобальне зростання сповільниться до рівня нижче 3% через наслідки пандемії COVID-19, війни в Україні та посилення монетарної політики.

Про це вона Георгієва повідомила під час виступу на China Development Forum.

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"Ми очікуємо, що 2023 рік буде ще одним складним роком, коли глобальне зростання сповільниться до рівня нижче 3 відсотків, оскільки шрами від пандемії, війни в Україні та жорсткості монетарної політики тиснуть на економічну активність. Навіть з кращими прогнозами на 2024 рік глобальне зростання залишатиметься значно нижчим за історичний середній показник у 3,8 відсотка", — зазначила Георгієва.

За її словами, невизначеності надзвичайно високі, в тому числі через ризики геоекономічної фрагментації, що може означати розкол світу на конкуруючі економічні блоки — "небезпечний поділ", який зробить всіх біднішими і менш захищеними.

Георгієва розповіла, що ризики для фінансової стабільності зросли. У період вищих рівнів боргу швидкий перехід від тривалого періоду низьких процентних ставок до набагато вищих ставок — необхідних для боротьби з інфляцією — неминуче породжує стреси та вразливість, про що свідчать нещодавні події в банківському секторі в деяких розвинутих економіках.

Вона також відзначила економіку Китаю. МВФ у січневому прогнозі передбачає зростання ВВП на рівні 5,2% цього року — значне збільшення більш ніж на 2 відсоткових пункти порівняно з показником 2022 року.

"Потужне відновлення означає, що у 2023 році на Китай припадатиме близько третини світового зростання, що дасть довгоочікуваний поштовх світовій економіці. Крім прямого внеску в глобальне зростання, наш аналіз показує, що збільшення зростання ВВП Китаю на 1 відсотковий пункт призводить до збільшення зростання інших азійських економік в середньому на 0,3 відсоткових пункти, що є позитивним стимулом", — додала Георгієва.

Нагадаємо, група G20 на засіданні міністрів фінансів та голів центробанків домовилася про спільний контроль ринку криптовалют. Причому у МВФ не виключають і заборони криптовалют взагалі.