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Велика двадцятка домовилася спільно контролювати ринок криптовалют

6 березня 2023 13:48
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Якщо регулювання ринку криптовалют не вдасться, їх можуть взагалі заборонити
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Група G20 на засіданні міністрів фінансів та голів центробанків домовилася про спільний контроль ринку криптовалют. Причому у МВФ не виключають і заборони криптовалют взагалі.

Про це повідомляє видання no worries.

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Рішення Великої двадцятки

Міністри фінансів та керуючі центральними банками групи G20 на своєму засіданні ухвалили рішення щодо регулювання ринку криптовалют.

Цей сегмент економіки Велика двадцятка буде контролювати спільно. Для цього готують рекомендації та план дій.

"Ми з нетерпінням чекаємо на документ, в якому підтримуватиметься скоординований і комплексний підхід до цифрових активів з урахуванням макроекономічних та нормативних аспектів", — йдеться у спільній заяві G20.

Можлива заборона криптовалют

Серед можливих варіантів контролю та регулювання цього ринку не виключається і заборона криптовалют взагалі.

На цьому, зокрема, наголосила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.

"Ми повинні терміново взятися за регулювання… і якщо воно не вдається, якщо ви зволікаєте з цим, тоді ми повинні розглянути заборону цих активів, тому що вони можуть створити ризики фінансової стабільності", — запевнила Георгієва.

Нагадаємо, у лютому МВФ закликав країни не визнавати криптовалюту платіжним засобом.

У Фонді припустили, що  впровадження криптовалют також дозволить обходити заходи з управління потоками капіталів, посилюючи фіскальні ризики.

Також у МВФ переконані, що регулювання криптовалюти має бути розумним, воно не  повинно пригнічувати інновації. При цьому держсектор може використовувати деякі базові технології криптоактивів для власних цілей.

Фото: Pixabay

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