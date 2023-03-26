Директор МВФ заявила, что 2023 год будет сложным для мировой экономики

Кристалина Георгиева

Директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что 2023 год будет сложным для мировой экономики. По ее словам, глобальный рост замедлится до уровня ниже 3% из-за последствий пандемии COVID-19, войны в Украине и усиления монетарной политики.

Об этом она Георгиева сообщила во время выступления на China Development Forum.

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"Мы ожидаем, что 2023 будет еще одним сложным годом, когда глобальный рост замедлится до уровня ниже 3 процентов, поскольку шрамы от пандемии, войны в Украине и жесткости монетарной политики давят на экономическую активность. Даже с лучшими прогнозами на 2024 глобальный рост будет оставаться значительно ниже исторического среднего показателя в 3,8 процента", — отметила Георгиева.

По ее словам, неопределенности чрезвычайно высоки, в том числе из-за рисков геоэкономической фрагментации, что может означать раскол мира на конкурирующие экономические блоки — "опасное разделение", которое сделает всех беднее и менее защищенным.

Георгиева рассказала, что риски финансовой стабильности выросли. В период высших уровней долга быстрый переход от длительного периода низких процентных ставок к гораздо более высоким ставкам, необходимым для борьбы с инфляцией, неизбежно порождает стрессы и уязвимость, о чем свидетельствуют недавние события в банковском секторе в некоторых развитых экономиках.

Она также отметила экономику Китая. МВФ в январском прогнозе предусматривает рост ВВП на уровне 5,2% в этом году — значительное увеличение более чем на 2 процентных пункта по сравнению с показателем 2022 года.

"Мощное восстановление означает, что в 2023 году Китай будет приходиться около трети мирового роста, что даст долгожданный толчок мировой экономике. Помимо прямого вклада в глобальный рост, наш анализ показывает, что увеличение роста ВВП Китая на 1 процентный пункт приводит к увеличению роста других азиатских экономик в среднем на 0,3 процентных пункта, что является положительным стимулом", — добавила Георгиева.

Напомним, группа G20 на заседании министров финансов и глав центробанков договорилась о совместном контроле рынка криптовалют. Причем в МВФ не исключают и запрета криптовалют вообще.