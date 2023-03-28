Disney звільнить тисячі працівників до літа — які причини

Звільнення відбуватимуться у три хвилі

Американська компанія The Walt Disney Company планує звільнити сім тисяч співробітників, це близько 3% робочої сили компанії. Таку кількість людей залишать без роботи до літа 2023 року.

Про це повідомив генеральний директор Disney Боб Айгер, інформує CNN.

Причини звільнення працівників Disney

Зазначається, що звільнення відбуватимуться у три хвилі. Перший раунд розпочнеться цього тижня. Менеджери почнуть повідомляти про це співробітників. Другий масштабніший раунд звільнень здійснять у квітні. Останній, третій, проведуть "до початку літа".

Як пояснює керівництво, скорочення штату є частиною ініціативи зменшення витрат, спрямованої на оптимізацію діяльності компанії на тлі потрясінь медіаіндустрії.

"Важка реальність — скорочення багатьох колег та друзів з Disney — це не те, до чого ми ставимося легковажно. У важкі моменти ми завжди повинні робити все можливе, щоб Disney могла продовжувати постачати розваги глядачів по всьому світу — зараз і в майбутньому", — заявив Боб Айгер.

За даними на середину осені 2022 року, у Disney працювало близько 220 тисяч співробітників, з яких близько 166 тисяч були зайняті у США.

Нагадаємо, в останні місяці почалися звільнення в технологічній сфері. Так, в американській компанії Zoom оголосили про наміри звільнити 15% своїх співробітників. Також планують зменшити заробітні плати топ-менеджерам. Гендиректор готовий зменшити собі зарплату на 98%.

Раніше американська корпорація, яка вважається однією з найбільших компаній у сфері виробництва комп'ютерів, Dell Technologies Inc., заявила, що скоротить штат працівників. Причиною стало різке падіння попиту на продукцію.