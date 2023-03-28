Disney звільнить тисячі працівників до літа — які причини

Disney звільнить тисячі працівників до літа, — CNN
Американська компанія The Walt Disney Company планує звільнити сім тисяч співробітників, це близько 3% робочої сили компанії. Таку кількість людей залишать без роботи до літа 2023 року.
Про це повідомив генеральний директор Disney Боб Айгер, інформує CNN.
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Причини звільнення працівників Disney
Зазначається, що звільнення відбуватимуться у три хвилі. Перший раунд розпочнеться цього тижня. Менеджери почнуть повідомляти про це співробітників. Другий масштабніший раунд звільнень здійснять у квітні. Останній, третій, проведуть "до початку літа".
Як пояснює керівництво, скорочення штату є частиною ініціативи зменшення витрат, спрямованої на оптимізацію діяльності компанії на тлі потрясінь медіаіндустрії.
"Важка реальність — скорочення багатьох колег та друзів з Disney — це не те, до чого ми ставимося легковажно. У важкі моменти ми завжди повинні робити все можливе, щоб Disney могла продовжувати постачати розваги глядачів по всьому світу — зараз і в майбутньому", — заявив Боб Айгер.
За даними на середину осені 2022 року, у Disney працювало близько 220 тисяч співробітників, з яких близько 166 тисяч були зайняті у США.
Нагадаємо, в останні місяці почалися звільнення в технологічній сфері. Так, в американській компанії Zoom оголосили про наміри звільнити 15% своїх співробітників. Також планують зменшити заробітні плати топ-менеджерам. Гендиректор готовий зменшити собі зарплату на 98%.
Раніше американська корпорація, яка вважається однією з найбільших компаній у сфері виробництва комп'ютерів, Dell Technologies Inc., заявила, що скоротить штат працівників. Причиною стало різке падіння попиту на продукцію.