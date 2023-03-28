Disney уволит тысячи работников к лету.

Увольнения будут проходить в три волны

Американская компания The Walt Disney Company планирует уволить семь тысяч сотрудников, это около 3% рабочей силы компании. Такое количество людей оставят без работы до лета 2023 года.

Об этом сообщил генеральный директор Disney Боб Айгер, информирует CNN.

Причины увольнения работников Disney

Отмечается, что увольнения будут проходить в три волны. Первый раунд начнется на этой неделе. Менеджеры начнут сообщать об этом сотрудникам. Второй масштабный раунд увольнений совершат в апреле. Последний, третий, проведут "до начала лета".

Как объясняет руководство, сокращение штата является частью инициативы уменьшения расходов, направленной на оптимизацию деятельности компании на фоне потрясений медиаиндустрии.

"Трудная реальность — сокращение многих коллег и друзей из Disney — это не то, к чему мы относимся легкомысленно. В трудные моменты мы всегда должны делать все возможное, чтобы Disney могла продолжать поставлять развлечения зрителям по всему миру — сейчас и в будущем", — заявил Боб Айгер.

По данным на середину осени 2022 года, в Disney работало около 220 тысяч сотрудников, из которых около 166 тысяч были заняты в США.

Напомним, в последние месяцы начались увольнения в технологической сфере. Так, в американской компании Zoom объявили о намерениях уволить 15% своих сотрудников. Также планируют снизить заработные платы топ-менеджерам. Гендиректор готов уменьшить себе зарплату на 98%.

Ранее американская корпорация, которая считается одной из крупнейших компаний в сфере производства компьютеров Dell Technologies Inc., заявила, что сократит штат работников. Причиной стало резкое падение спроса на продукцию.