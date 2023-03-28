Disney уволит тысячи работников к лету.

Disney уволит тысячи работников до лета, — CNN
Американская компания The Walt Disney Company планирует уволить семь тысяч сотрудников, это около 3% рабочей силы компании. Такое количество людей оставят без работы до лета 2023 года.
Об этом сообщил генеральный директор Disney Боб Айгер, информирует CNN.
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Причины увольнения работников Disney
Отмечается, что увольнения будут проходить в три волны. Первый раунд начнется на этой неделе. Менеджеры начнут сообщать об этом сотрудникам. Второй масштабный раунд увольнений совершат в апреле. Последний, третий, проведут "до начала лета".
Как объясняет руководство, сокращение штата является частью инициативы уменьшения расходов, направленной на оптимизацию деятельности компании на фоне потрясений медиаиндустрии.
"Трудная реальность — сокращение многих коллег и друзей из Disney — это не то, к чему мы относимся легкомысленно. В трудные моменты мы всегда должны делать все возможное, чтобы Disney могла продолжать поставлять развлечения зрителям по всему миру — сейчас и в будущем", — заявил Боб Айгер.
По данным на середину осени 2022 года, в Disney работало около 220 тысяч сотрудников, из которых около 166 тысяч были заняты в США.
Напомним, в последние месяцы начались увольнения в технологической сфере. Так, в американской компании Zoom объявили о намерениях уволить 15% своих сотрудников. Также планируют снизить заработные платы топ-менеджерам. Гендиректор готов уменьшить себе зарплату на 98%.
Ранее американская корпорация, которая считается одной из крупнейших компаний в сфере производства компьютеров Dell Technologies Inc., заявила, что сократит штат работников. Причиной стало резкое падение спроса на продукцию.