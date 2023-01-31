Експорт України - для агропродукції відкрилися ринки у Канаді та Сербії

Для агропродукції України відкривається ринок експорту до Канади та Сербії
У січні 2023 року для експорту української агропродукції було відкрито три ринки : один у Канаді та два в Сербії. Держпродспоживслужба та Канадське агентство інспекції харчових продуктів (CFIA) погодили форму ветеринарного сертифіката для експорту з України до Канади бджолопакетів.
Про це повідомляє Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.
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Ринок експорту
У повідомленні йдеться, що сертифікат дозволяє українським виробникам експортувати до Канади не лише бджолині матки, а й живі бджоли.
Нові можливості з'явились і в українських виробників побічних продуктів тваринного походження, акредитованих на експорт продукції до ЄС.
Держпродспоживслужба та Міністерство сільського, лісового господарства та управління водними ресурсами Республіки Сербія погодили форми сертифікатів здоров'я для експорту: топлених жирів, не призначених для споживання людиною, призначених для використання як кормовий матеріал, для ввезення або транзиту через Сербію, та топлених жирів, не призначених для споживання людиною, призначених для використання поза кормовим ланцюгом, для ввезення або транзиту через Сербію.
Нагадаємо, що через так званий "зерновий коридор" суттєво впав експорт українського зерна. У січні середня кількість зерновозів, що виходять з українських портів, знизилася до 2,7 на добу.