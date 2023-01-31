Экспорт Украины - для агропродукции открылись рынки в Канаде и Сербии

Для агропродукции Украины открывается рынок экспорта в Канаду и Сербию
В январе 2023 года для экспорта украинской агропродукции было открыто три рынка: один в Канаде и два в Сербии. Госпродпотребслужба и Канадское агентство инспекции пищевых продуктов (CFIA) согласовали форму ветеринарного сертификата для экспорта с Украины в Канаду пчелопакетов.
Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
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Рынок экспорта
В сообщении говорится, что сертификат позволяет украинским производителям экспортировать в Канаду не только пчелиных маток, но и живых пчел.
Новые возможности появились и у украинских производителей побочных продуктов животного происхождения, аккредитованных на экспорт продукции в ЕС.
Госпродпотребслужба и Министерство сельского, лесного хозяйства и управления водными ресурсами Республики Сербия согласовали формы сертификатов здоровья для экспорта: топленых жиров, не предназначенных для потребления человеком, предназначенных для использования в качестве кормового материала, для ввоза или транзита через Сербию, и топленых жиров, не предназначенных для потребления человеком, предназначенных для использования за пределами кормовой цепи, для ввоза или транзита через Сербию.
Напомним, что через так называемый "зерновой коридор" существенно упал экспорт украинского зерна. В январе среднее количество зерновозов, выходящих из украинских портов, снизилось до 2,7 в сутки.