Для криптовалют минулий рік став пекельним, — фінансист

Майже весь рік вартість криптовалют стрімко падала

Для криптовалют 2022 рік став пекельним, оскільки майже весь рік їх вартість стрімко падала.

Про це в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE розказав фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, оцінюючи різні інструменти інвестування для українців під час війни.

Покращення ситуації на ринку криптовалют спостерігається лише з початку 2023 року. Але навіть зараз ціни на криптовалюти знаходяться далеко від своїх піків.

Альтернативні інструменти інвестицій

Альтернативою інвестуванню у високоризикові активи на кшталт криптовалют експерт називає, зокрема, купівлю звичайних іноземних валют. Щоправда, наразі об'єми купівлі валюти обмежені нормами Національного банку. Так, регулятор дозволяє купувати іноземну валюту одній фізособі не більше еквівалента 100 тис. гривень на місяць в одному банку, і лише за умови розміщення на депозит на термін від трьох місяців. Йдеться про купівлю валюти на міжбанківському ринку за офіційним курсом НБУ. Саме в такому випадку купівля валюти може розглядатися як інвестиція з хорошою дохідністю.

Хоча, звичайно, купувати готівкову валюту за ринковим курсом ніхто українцям не забороняв. Але тут йдеться швидше про довгострокове збереження заощаджень, ніж про короткострокову високодохідну інвестицію.

Тим часом готівковий обмінний курс іноземних валют в Україні протягом минулого року продемонстрував високу волатильність, тобто мінливість. Той, хто купував валюту до лютого 2022 року, отримав високий прибуток.

Але зараз, на щастя, перспективи української гривні покращались завдяки фінансовій домозі західних партнерів. Тож для валютних "спекулянтів" можливості для заробітку зменшились.

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Більш докладно про те, куди варто інвестувати українцям під час війни, — читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE