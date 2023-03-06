Для криптовалют прошедший год стал адским, — финансист

Почти весь год стоимость криптовалют стремительно падала

Для криптовалют 2022 год стал адским, поскольку почти весь год их стоимость стремительно падала.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Новини.LIVE рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин, оценивая разные инструменты инвестирования для украинцев во время войны.

Улучшение ситуации на рынке криптовалют наблюдается только с начала 2023 года. Но даже сейчас цены на криптовалюты находятся далеко от своих пиков.

Альтернативные инструменты инвестиций

Альтернативой инвестированию в высокорисковые активы типа криптовалют эксперт называет, в частности, покупку обычных иностранных валют. Правда, сейчас объемы покупки валюты ограничены нормами Национального банка. Так, регулятор позволяет покупать иностранную валюту одному физлицу не более эквивалента 100 тыс. гривен в месяц в одном банке, и только при размещении на депозит на срок от трех месяцев. Речь идет о покупке валюты на межбанковском рынке по официальному курсу НБУ. Именно в этом случае покупка валюты может рассматриваться как инвестиция с хорошей доходностью.

Хотя, конечно, покупать наличную валюту по рыночному курсу, никто украинцам не запрещал. Но речь идет скорее о долгосрочном сохранении сбережений, чем о краткосрочной высокодоходной инвестиции.

Между тем, наличный обменный курс иностранных валют в Украине в течение прошлого года продемонстрировал высокую волатильность, то есть изменчивость. Тот, кто покупал валюту до февраля 2022 года, получил высокую прибыль.

Но сейчас, к счастью, перспективы украинской гривни улучшились благодаря финансовой помощи западных партнеров. Так что для валютных "спекулянтов" возможности для заработка уменьшились.

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Более подробно о том, куда стоит инвестировать украинцам во время войны, читайте в авторском материале Новини.LIVE