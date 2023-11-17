Штрафи в Україні — роботодавців планують карати через квоти для ветеранів

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні народні депутати мають намір закріпити на законодавчому рівні право ветеранів війни на працевлаштування. Роботодавцям за недотримання квот загрожуватимуть чималі штрафи.

Про це свідчить законопроєкт, зареєстрований у Верховній Раді України (ВРУ).

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Йдеться про законопроєкт №10261 "Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо гарантій працевлаштування ветеранів війни" — ініціативу народного депутата від політпартії "За майбутнє" Сергія Лабазюка.

Джерело: ВРУ

Зокрема, додадуть нову статтю 16-1. Відповідно до неї, для підприємств, установ, організацій, зокрема фізосіб, які використовують найману працю, установлять норматив робочих місць для працевлаштування ветеранів війни у 2% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, якщо працює 8-25 осіб, — одне робоче місце. Під час розрахунків кількість робочих місць будуть округлювати до цілого значення.

Пропонують вважати виконання нормативу — працевлаштування роботодавцем ветеранів війни, для яких це місце роботи основне.

При цьому Пенсійний фонд України надаватиме Українському ветеранському фонду дані про відповідне працевлаштування. Якщо в отриманій від ПФУ інформації будуть міститися ознаки порушень законодавства — на компанії чекають перевірки працівниками Держпраці.

Українському ветеранському фонду щороку потрібно буде до 10 березня визначати роботодавців (разом з фізообами-підприємцями), які не забезпечили виконання у попередньому році нормативу робочих місць, та надсилати їм розрахунок сум штрафів.

Санкції очікуються у таких розмірах:

розмір середньої річної зарплати на підприємствах, в установах, організаціях, ФОПах за кожне не зайняте робоче місце для ветерана;

розмір 50% середньої річної зарплати для підприємств, установ, організацій, ФОПів, де працює 8-15 осіб, за кожне робоче місце не зайняте ветераном.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українським військовим, котрі несуть службу, виплачується щомісячне грошове забезпечення. Законодавством передбачено, що в разі звільнення бійців для деяких з них передбачене довічне фінансове утримання та соціальний пакет.

Також ми писали, що українські військові отримують основні виплати та додаткові винагороди від 30 000 до 100 000 гривень, що залежить від різних факторів. Стало відомо, які доплати чекають на захисників восени 2023 року.