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Для работодателей готовят немалые штрафы из-за ветеранов — детали законопроекта

17 ноября 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Штрафы в Украине — работодателей планируют наказывать из-за квот для ветеранов
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине народные депутаты намерены закрепить на законодательном уровне право ветеранов войны на трудоустройство. Работодателям за несоблюдение квот будут грозить немалые штрафы.

Об этом свидетельствует законопроект, зарегистрированный в Верховной Раде Украины (ВРУ).

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Речь идет о законопроекте №10261 "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" о гарантиях трудоустройства ветеранов войны" — инициативу народного депутата от политпартии "За будущее" Сергея Лабазюка.

 

работа ветераны
Источник: ВРУ

В частности, добавят новую статью 16-1. Согласно ей, для предприятий, учреждений, организаций, в частности физлиц, использующих наемный труд, установят норматив рабочих мест для трудоустройства ветеранов войны в 2% среднесписочной численности штатных работников списочного состава за год, если работает 8-25 человек, — одно рабочее место. При расчетах количество рабочих мест будут округлять до целого значения.

Предлагают считать выполнение норматива — трудоустройство работодателем ветеранов войны, для которых это место работы основное.

При этом Пенсионный фонд Украины будет предоставлять Украинскому ветеранскому фонду данные о соответствующем трудоустройстве. Если в полученной от ПФУ информации будут содержаться признаки нарушений законодательства — компании ждут проверки работниками Гоструда.

Украинскому ветеранскому фонду ежегодно нужно будет до 10 марта определять работодателей (вместе с физлицами-предпринимателями), которые не обеспечили исполнение в предыдущем году норматива рабочих мест, и посылать им расчет сумм штрафов.

Санкции ожидаются в следующих размерах:

  • размер средней годовой зарплаты на предприятиях, в учреждениях, организациях, ФЛПах за каждое не занятое рабочее место для ветерана;
  • размер 50% средней годовой зарплаты для предприятий, учреждений, организаций, ФЛП, где работает 8-15 человек, за каждое рабочее место не занятое ветераном.

Что еще стоит знать

Напомним, украинским военным, несущим службу, выплачивается ежемесячное денежное довольствие. Законодательством предусмотрено, что в случае увольнения бойцов для некоторых из них предусмотрено пожизненное финансовое содержание и социальный пакет.

Также мы писали, что украинские военные получают основные выплаты и дополнительные вознаграждения от 30 000 до 100 000 гривен, что зависит от разных факторов. Стало известно, какие доплаты ждут защитников осенью 2023 года.

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