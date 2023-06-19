Власти Киева закупят песка для закрытых пляжей на 6,5 млн грн — данные Prozorro

Для закрытых столичных пляжей купят песок на 6,5 млн грн
Столичные власти на фоне войны и официального запрета посещать пляжи гражданами планируют закупить песок на около 6,5 млн гривен. Такие детали прописаны в соответствующем тендере.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию на портале государственных электронных закупок Prozorro.
Песок для закрытого побережья
Согласно этой информации, заказчиком выступило коммунальное предприятие Киевской городской госадминистрации по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда "Плесо".
Для пляжей намерены купить около 12 тысяч тонн песка, поскольку решили обновить пляжные территории семи точек отдыха. Срок предоставления услуг — 31 декабря 2023 года. Торги пройдут 23 июня.
Стоит отметить, что в Киеве на фоне военного положения пляжный сезон не открывали ни в прошлом, ни в этом году.
Источник: Prozorro
Ранее Днепровская районная госадминистрация Киева досрочно разорвала договор на 1 млн грн, который предусматривал поставки барабанов для "психологической разгрузки детей" в укрытиях во время воздушных тревог.
Напомним, дирекция Минюста заключила рамочную сделку на закупку картофеля с рекордно высокой ценой. Это произошло по результатам тендера.