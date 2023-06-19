Власти Киева закупят песка для закрытых пляжей на 6,5 млн грн — данные Prozorro

Один из пляжей в Киеве. Фото: google.com

Столичные власти на фоне войны и официального запрета посещать пляжи гражданами планируют закупить песок на около 6,5 млн гривен. Такие детали прописаны в соответствующем тендере.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию на портале государственных электронных закупок Prozorro.

Читайте также:

Песок для закрытого побережья

Согласно этой информации, заказчиком выступило коммунальное предприятие Киевской городской госадминистрации по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда "Плесо".

Для пляжей намерены купить около 12 тысяч тонн песка, поскольку решили обновить пляжные территории семи точек отдыха. Срок предоставления услуг — 31 декабря 2023 года. Торги пройдут 23 июня.

Стоит отметить, что в Киеве на фоне военного положения пляжный сезон не открывали ни в прошлом, ни в этом году.

Источник: Prozorro

Ранее Днепровская районная госадминистрация Киева досрочно разорвала договор на 1 млн грн, который предусматривал поставки барабанов для "психологической разгрузки детей" в укрытиях во время воздушных тревог.

Напомним, дирекция Минюста заключила рамочную сделку на закупку картофеля с рекордно высокой ценой. Это произошло по результатам тендера.