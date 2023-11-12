Скільки можна заробити на роботі у Чехії в 2023 році

Банкноти євро. Фото: nypost.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Робота за кордоном залишається основним джерелом доходу для багатьох сімей в Україні. Хоч це і неприємно визнавити, але навіть у некваліфікованих сферах в європейських країнах заробітна плата вища, ніж на більш відповідальних посадах в Україні. Серед пріоритетних напрямків для українських трудових мігрантів особливо виділяється Чехія, яка, ймовірно, може зрівнятися за популярністю тільки з Польщею.

Новини.LIVE зібрали найцікавіші пропозиції робіт, які пропонують українцям у Чехії.

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Трохи статистики

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, станом на початок листопада в Чехії налічується більше як 350 тисяч українських біженців. Багато українців знаходять роботу в Чехії і, за умови хорошого володіння чеською мовою, в цілому можуть становити значну конкуренцію місцевим працівникам.

Чехія посідає одне з лідируючих місць приймання біженців відносно власного населення. Також ця країна вирізняється за кількістю офіційно працевлаштованих українців. За інформацією місцевого Міністерства праці, понад 113 тисяч українських біженців з тимчасовим захистом вже знайшли роботу у Чехії. За словами міністра праці Маріана Юречки, кількість працевлаштованих біженців продовжує зростати з початку липня поточного року, коли було внесено зміни до правил соціальної підтримки.

Крім того, в Чехії плануються зміни в умовах надання тимчасового захисту для українських біженців. Уряд розглядає нові правила надання житла та освіти для наших громадян. Наразі відомо, що українці зможуть продовжувати отримувати тимчасовий захист у Чехії до кінця березня 2025 року, але вже у 2024 році його умови зміняться.

Пропонується скоротити період безкоштовного розміщення біженців із 150 днів до 120 або 90 днів. Оновлений пакет законів, відомий як Lex Ukrajina, також торкнеться маленьких українців, скасовуючи окрему дату зарахування до дитячих садків чи шкіл.

Які документи потрібні для в'їзду до Чехії

Українці мають можливість в'їжджати до Чехії як туристи без візи за наявності біометричного закордонного паспорта. Або як біженці — з будь-яким українським документом, засвідчуючим особу.

Однак при в'їзді до Чехії не з України (наприклад, прямими рейсами з Туреччини, Ізраїлю, США тощо), чеські прикордонники можуть вимагати пред'явити біометричний закордонний паспорт.

Які роботи пропонують у Чехії

Робітники на склади Adidas у Празі

Перша вакансія у нашому списку пропонує роботу на складах одягу Adidas. Робота включає упакування товарів відомого бренду.

Робочий час становить дві зміни: з 06:00 до 14:00 та з 14:00 до 22:00. Можлива робота понаднормово (10-12 годин за зміну) з додатковою оплатою 40% до годинної ставки, яка становить 12 євро.

Обов'язки включають перевірку товарів на брак, наявність бірок, пакування одягу в коробки, маркування та підготовку до відправлення. Як сказано в оголошенні, робота не передбачає високих фізичних навантажень і шкідливих чинників.

Проживання надається безкоштовно у комфортабельному житлі в центрі міста. Номери розраховані на 2-3 особи, сімейні пари проживають у двомісних номерах. У номерах є всі необхідні меблі, а на кожні 3 номери є душова та кухня.

Харчування також за рахунок фірми: надається безкоштовний комплексний обід, є автомати з кавою та чаєм. При оформленні на роботу видаються спецодяг та взуття з фірмовими емблемами.

Заробітна плата: 2500 євро/міс (приблизно 96,4 тис. грн).

Скриншот об’яви про вакансію на роботу на складі Adidas. Джерело: layboard.com

Вантажники посилок до Праги

У логістичні центри PPL (велика логістична компанія Чехії) в Празі потрібні в фізично здорові чоловіки, які готові працювати в нічні зміни. Сімейні пари також вітаються, особливо якщо жінка готова виконувати легшу та простішу роботу.

Посада — оператор хаба, що передбачає виконання обов'язків вантажника. Обов'язки включають вивантаження посилок вагою до 40 кг з поштових фургонів та їх завантаження на стрічку транспортування. Розташування роботи — на відстані 20 км від Праги.

Співробітникам надається безкоштовне проживання в Празі або передмісті, а також організовано безкоштовний транспорт від станції метро до/від місця роботи.

Графік роботи обмежений нічними змінами з 19:00 до 3:30, з можливістю додаткових годин: до 190 на місяць. Стандартний робочий день — 8 годин плюс 30-хвилинну обідню перерву, яка не оплачується.

Заробітна плата: 35 000 чеських крон/міс (приблизно 55 тис. грн).

Скриншот об’яви про вакансію вантажника посилок у Празі. Джерело: layboard.com

Різноробочі на підприємство Panasonic у Брно

У місті Брно шукають різноробочих — чоловіків, жінок і пар. Запрошуються на роботу чоловіки та жінки віком до 50 років.

Підприємство, де відкривається вакансія, спеціалізується на виробництві казанів та телевізорів. Місце роботи — Брно. Графік передбачає дві зміни по 8 годин з можливістю отримання додаткових годин.

Роботодавець надає безкоштовне житло. Додаткові бонуси включають надання безкоштовного робочого одягу, а також наявність їдальні з обідом.

Заробітна плата: від 2200 євро/міс (приблизно 85 тис. грн).

Скриншот об’яви про вакансію на посаду різноробочого на підприємство Panasonic. Джерело: layboard.com

Покоївки в мережу готелів

Мережа п'ятизіркових готелів, розташованих у різних містах Чехії, включаючи Пльзень, Прагу, Карлові Вари та Оломоуц, веде набір персоналу на посаду покоївок. Запрошуються дівчата та жінки віком до 55 років, які виявляють інтерес до цієї сфери та готові якісно виконувати свої обов'язки. Знання чеської мови не потрібне.

Обов'язки включають прибирання номерів, заміну постільної білизни та рушників, а також комплектацію міні-барів та інші супутні завдання.

Графік роботи передбачає денні зміни тривалістю 8 годин 5-6 днів на тиждень, з можливістю понаднормової роботи за наявності сил та бажання. Триразове харчування оплачується роботодавцем.

Заробітна плата: від 2500 євро/міс (приблизно 96,4 тис. грн).

Скриншот об’яви про вакансію на посаду покоївки в мережу готелів. Джерело: layboard.com

Робочі (жінки) на завод у Пльзені

Завод Alfmeier у місті Пльзень, Чехія, що спеціалізується на виробництві пластикових трубок для паливних систем автомобілів, шукає співробітників на посаду оператора виробництва.

Обов'язки включають комплектацію гвинтів у вихлопні системи автомобілів та обслуговування машин. Позиції лінії відсутні. Вакансія призначена для жінок віком до 50 років.

Графік роботи передбачає три зміни по 8 годин, з можливістю роботи у суботу. Залежно від позиції, надаються сидячі та стоячі варіанти.

У їдальні на заводі не пропонують обіди, але є кухня для підігріву їжі. Також доступні автомати з кавою та їжею. Для працівників безкоштовно надається газировка.

Для тих, хто приїхав після 24 лютого 2022 року, надається безкоштовне житло. Проживання передбачено по 2-3 особи у кімнаті. Для приймання на роботу потрібно пройти рентген за 250 крон (віднімається із зарплати).

Заробітна плата: 20 000 чеських крон/міс (приблизно 31,4 тис. грн).



Скриншот об’яви про вакансію на посаду робочих на завод у Пльзені Джерело: layboard.com

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