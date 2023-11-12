Сколько можно заработать на работе в Чехии в 2023 году

Банкноты евро. Фото: nypost.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Работа за границей остается основным источником дохода для многих семей в Украине. Хотя это и неприятно признавать, но даже в неквалифицированных областях в европейских странах заработная плата выше, чем на более ответственных должностях в Украине. Среди приоритетных направлений для украинских трудовых мигрантов особенно выделяется Чехия, которая, вероятно, может сравниться по популярности только с Польшей.

Новини.LIVE собрали интересные предложения работ, которые предлагают украинцам в Чехии.

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Немного статистики

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, на начало ноября в Чехии насчитывается более 350 тысяч украинских беженцев. Многие украинцы находят работу в Чехии и при хорошем владении чешским языком в целом могут составлять значительную конкуренцию местным работникам.

Чехия занимает одно из лидирующих мест приема беженцев по отношению к собственному населению. Также эта страна выделяется по количеству официально трудоустроенных украинцев. По информации местного Министерства труда, более 113 тысяч украинских беженцев с временной защитой уже нашли работу в Чехии. По словам министра труда Мариана Юречки, количество трудоустроенных беженцев продолжает расти с начала июля текущего года, когда были внесены изменения в правила социальной поддержки.

Кроме того, в Чехии планируются изменения в условиях предоставления временной защиты для украинских беженцев. Правительство рассматривает новые правила предоставления жилья и образования для наших граждан. Известно, что украинцы смогут продолжать получать временную защиту в Чехии до конца марта 2025 года, но уже в 2024 году его условия изменятся.

Предлагается сократить период бесплатного размещения беженцев со 150 дней до 120 или 90 дней. Обновленный пакет законов, известный как Lex Ukrajina, также коснется маленьких украинцев, отменяя отдельную дату зачисления в детские сады или школы.

Какие документы нужны для въезда в Чехию

Украинцы могут въезжать в Чехию как туристы без визы при наличии биометрического загранпаспорта. Или как беженцы — с любым украинским документом, удостоверяющим личность.

Однако при въезде в Чехию не из Украины (например, прямыми рейсами из Турции, Израиля, США и т.п.) чешские пограничники могут потребовать предъявить биометрический загранпаспорт.

Какие работы предлагают в Чехии

Рабочие на склады Adidas в Праге

Первая вакансия в нашем списке предлагает работу на складах одежды Adidas. Работа включает в себя упаковку товаров известного бренда.

Рабочее время составляет две смены: с 06:00 до 14:00 и с 14:00 до 22:00. Возможна работа сверхурочно (10-12 часов в смену) с дополнительной оплатой 40% к часовой ставке, которая составляет 12 евро.

Обязанности включают проверку товаров на брак, наличие бирок, упаковку одежды в коробки, маркировку и подготовку к отправке. Как говорится в объявлении, работа не предполагает высоких физических нагрузок и вредных факторов.

Проживание бесплатно — предоставляется в комфортабельном жилье в центре города. Номера рассчитаны на 2-3 человека, семейные пары проживают в двухместных номерах. В номерах есть вся необходимая мебель, а на каждые 3 номера есть душевая и кухня.

Питание также за счет фирмы: предлагается бесплатный комплексный обед, а также автоматы с кофе и чаем. При оформлении на работу выдаются спецодежда и обувь с фирменными эмблемами.

Заработная плата: 2500 евро/мес (примерно 96,4 тыс. грн).

Скриншот объявления о вакансии на работу на складе Adidas. Источник: layboard.com

Грузчики посылок в Праге

В логистические центры PPL (крупная логистическая компания Чехии) в Праге нужны физически здоровые мужчины, готовые работать в ночные смены. Семейные пары также приветствуются, особенно если женщина готова выполнять более легкую и простую работу.

Должность, которую предлагают, — оператор хаба, предусматривающая исполнение обязанностей грузчика. Обязанности включают выгрузку посылок весом до 40 кг из почтовых фургонов и их загрузку на транспортировочную ленту. Расположение работы — на расстоянии 20 км от Праги.

Сотрудникам предоставляется бесплатное проживание в Праге или пригороде, а также организованный бесплатный транспорт от станции метро до/от места работы.

График работы ограничен ночными сменами с 19:00 до 3:30, с возможностью дополнительных часов: до 190 в месяц. Стандартный рабочий день включает 8 часов плюс 30-минутный оплачиваемый обеденный перерыв.

Заработная плата: 35 000 чешских крон/мес (примерно 55 тыс. грн).

Скриншот объявления о вакансии грузчика посылок в Праге. Источник: layboard.com

Разнорабочий на предприятие Panasonic в Брно.

В городе Брно ищут разнорабочих — мужчин, женщин и пар. Приглашаются на работу мужчины и женщины до 50 лет.

Предприятие, где открыта вакансия, специализируется на производстве котлов и телевизоров. Место работы — Брно. График предусматривает два смены по 8 часов с возможностью получения дополнительных часов.

Работодатель предоставляет бесплатное жилье. Дополнительные бонусы включают в себя предоставление бесплатной рабочей одежды, а также наличие столовой с обедом.

Зарплата: от 2200 евро/мес (примерно 85 тыс грн).

Скриншот объявления о вакансии на должность разнорабочего на предприятие Panasonic. Источник: layboard.com

Горничные в сеть отелей

Сеть пятизвездочных отелей, расположенных в разных городах Чехии, включая Пльзень, Прагу, Карловы Вары и Оломоуц, ведет набор персонала на должность горничных. Приглашаются девушки и женщины до 55 лет, которые проявляют интерес к этой сфере и готовы качественно выполнять свои обязанности. Знание чешского языка не требуется.

Обязанности включают: уборка номеров, замену постельного белья и полотенец, а также комплектацию мини-баров и другие сопутствующие задания.

График работы предусматривает дневные смены продолжительностью 8 часов 5-6 дней в неделю, с возможностью сверхурочной работы при наличии сил и желания. Трехразовое питание оплачивается работодателем.

Заработная плата: от 2500 евро/мес (примерно 96,4 тыс. грн).

Скриншот объявления о вакансии на должность горничной в сеть отелей. Источник: layboard.com

Рабочие (женщины) на заводе в Пльзене

Завод Alfmeier в Пльзень, Чехия, специализирующийся на производстве пластиковых трубок для топливных систем автомобилей, ищет сотрудников на должность оператора производства.

Обязанности включают в себя комплектацию винтов в выхлопные системы автомобилей и обслуживание машин. Позиции линии отсутствуют. Вакансия предназначена для женщин в возрасте до 50 лет.

График работы предусматривает три смены по 8 часов, с возможностью работы в субботу. В зависимости от позиции предоставляются сидячие и стоячие варианты.

В столовой на заводе не предлагают обеды, но есть кухня для подогрева еды. Также доступны автоматы с кофе и едой. Для работников бесплатно предоставляется газировка.

Для приехавших после 24 февраля 2022 года предоставляется бесплатное жилье. Проживание предусмотрено по 2-3 человека в комнате. Для приема на работу нужно пройти рентген за 250 крон (вычитается из зарплаты).

Заработная плата: 20 000 чешских крон/мес (примерно 31,4 тыс. грн).

Скриншот объявления о вакансии на должность рабочих на завод в Пльзене Источник: layboard.com

Напомним, мы рассказывали, сколько могут заработать украинцы на сезонных работах в Польше. Кроме того, мы собрали вакансии сезонных работ в Германии. Также мы собрали предложения сезонных работ в Великобритании, которые могут заинтересовать украинцев. Зарплата в таких вакансиях доходит до 3500 фунтов в месяц. Еще мы писали о вакансиях для Украинцев в Испании. В Венгрии в некоторых должностях украинцам предлагают до 3400 евро в месяц.