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Дохід частини українських театрів зріс на 165% — дані YouControl

25 квітня 2024 13:14
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Театри в Україні наростили рекордний дохід за час війни — дані YouControl
Драматичний театр ім. Івана Франка. Фото: bezviz.co.ua
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Українським театрам вдалося наростити рекордний дохід під час війни. Минулого року фактично всі театри заробили більше, ніж було до повномасштабного вторгнення РФ.

Такі результати досліджень наводить компанія YouControl.Market.

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Доходи театрів під час війни

Згідно з цими даними, майже всі національні театри рахували доходи, які були на значно вищому рівні, ніж у 2021 році.

Зокрема, обсяг чистого доходу від реалізації продукції київського театру імена Івана Франка проти 2021 року зріс на 20 млн гривень. Показник відносного приросту сягнув 165% проти 2022 року.

Лише Одеський оперний театр торік не перевищив свій рівень обсягу чистого доходу до війни.

 

театри фінансування
Джерело: YouControl

Державна фінпідтримка театрів

При цьому українські театри державної та комунальної власності отримують державну та муніципальну фінансову підтримку. За даними Державної служби статистики, в Україні функціонують 113 таких театрів.

2023 року в рамках підтримки національних театрів за програмою "Фінансова підтримка театрів" було виплачено державою понад 1,3 млрд грн. Сукупно за відповідною програмою фінансуються вісім театрів.

За оцінками YC.Market, найбільше коштів торік отримав Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка — близько 322 млн гривень, а найменшу дотацію мав Франківський драмтеатр — близько 45 млн гривень.

 

театри фінансування
Джерело: YouControl

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше Світовий Банк оцінив те, як змінився обсяг доходів громадян під час війни. Стверджують, що ситуація почала поліпшуватися у 2023 році.

Також повідомлялося, що Національний банк назвав два головні джерела зростання доходів українських громадян під час війни. Зокрема, це відбувається завдяки збільшенню заробітних плат у приватній сфері.

Мінкульт
культура
доходи
театри

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