Театры в Украине нарастили рекордный доход за время войны — данные YouControl

Доход части украинских театров вырос на 165% — данные YouControl
Украинским театрам удалось нарастить рекордный доход во время войны. В прошлом году фактически все театры заработали больше, чем было до полномасштабного вторжения РФ.
Такие результаты исследований приводит компания YouControl.Market.
Доходы театров во время войны
Согласно этим данным, почти все национальные театры подсчитали доходы, которые были на более высоком уровне, чем в 2021 году.
В частности, объем чистого дохода от реализации продукции киевского театра имена Ивана Франко против 2021 года вырос на 20 млн гривен. Показатель относительного прироста составил 165% по сравнению с 2022 годом.
Только Одесский оперный театр в прошлом году не превысил свой уровень чистого дохода до войны.
Государственная финподдержка театров
При этом украинские театры государственной и коммунальной собственности получают государственную и муниципальную финансовую поддержку. По данным Государственной службы статистики, в Украине работает 113 таких театров.
В 2023 году в рамках поддержки национальных театров по программе "Финансовая поддержка театров" было выплачено государством более 1,3 млрд грн. Совокупно по соответствующей программе финансируется восемь театров.
По оценкам YC.Market, больше всего в прошлом году получил Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко — около 322 млн гривен, а наименьшую дотацию имел Франковский драмтеатр — около 45 млн гривен.
Что еще стоит знать
Напомним, ранее Всемирный Банк оценил то, как изменился объем доходов граждан во время войны. Утверждают, что ситуация начала улучшаться в 2023 году.
Также сообщалось, что Национальный банк назвал два главных источника роста доходов украинских граждан во время войны. В частности это происходит благодаря увеличению заработных плат в частной сфере.
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