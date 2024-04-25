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Доход части украинских театров вырос на 165% — данные YouControl

25 апреля 2024 13:14
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Театры в Украине нарастили рекордный доход за время войны — данные YouControl
Драматический театр им. Ивана Франко. Фото: bezviz.co.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинским театрам удалось нарастить рекордный доход во время войны. В прошлом году фактически все театры заработали больше, чем было до полномасштабного вторжения РФ.

Такие результаты исследований приводит компания YouControl.Market.

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Доходы театров во время войны

Согласно этим данным, почти все национальные театры подсчитали доходы, которые были на более высоком уровне, чем в 2021 году.

В частности, объем чистого дохода от реализации продукции киевского театра имена Ивана Франко против 2021 года вырос на 20 млн гривен. Показатель относительного прироста составил 165% по сравнению с 2022 годом.

Только Одесский оперный театр в прошлом году не превысил свой уровень чистого дохода до войны.

 

театры финансирования
Источник: YouControl

Государственная финподдержка театров

При этом украинские театры государственной и коммунальной собственности получают государственную и муниципальную финансовую поддержку. По данным Государственной службы статистики, в Украине работает 113 таких театров.

В 2023 году в рамках поддержки национальных театров по программе "Финансовая поддержка театров" было выплачено государством более 1,3 млрд грн. Совокупно по соответствующей программе финансируется восемь театров.

По оценкам YC.Market, больше всего в прошлом году получил Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко — около 322 млн гривен, а наименьшую дотацию имел Франковский драмтеатр — около 45 млн гривен.

 

театры финансирования
Источник: YouControl

Что еще стоит знать

Напомним, ранее Всемирный Банк оценил то, как изменился объем доходов граждан во время войны. Утверждают, что ситуация начала улучшаться в 2023 году.

Также сообщалось, что Национальный банк назвал два главных источника роста доходов украинских граждан во время войны. В частности это происходит благодаря увеличению заработных плат в частной сфере.

Минкульт
культура
доходы
театры

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