Доходи держбюджету у травні — скільки та звідки надійшло

Українські гривні. Фото: УНІАН

За підсумками травня 2024 року надходження до державного бюджету України склали 190 мільярдів гривень. При цьому зовнішньої допомоги практично не було: лише 20 мільйонів доларів США надійшло від Світового банку.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Читайте також:

Звідки надійшли кошти до держбюджету у травні

За словами нардепа у травні зазначені показники виглядали таким чином:

від митниці надійшло: 48,4 млрд грн, що становило +11% до плану (+5,2 млрд грн);

від податкової: 99,9 млрд грн, що було +6,6% до плану (+6,2 млрд грн);

від реалізації цінних паперів, ОВДП: 41 млрд грн.

Таким чином, загальні внутрішні надходження за місяць склали близько 189 млрд грн.

Джерело: скриншот

Що ще варто знати

Нагадаємо, з державного бюджету України за січень-квітень 2024 року було витрачено 946,3 млрд грн. Зокрема, у квітні видатки становили 253,1 млрд грн.

Ми також писали, що за словами міністра фінансів України Сергія Марченка, у державному бюджеті України не вистачає 5 млрд доларів, необхідних на закупівлю зброї. Такий розрив стався через те, що останні пів року допомога Заходу була мінімальною.