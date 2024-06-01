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Доходи державного бюджету — скільки коштів надійшло у травні

1 червня 2024 14:18
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Ірина Шпак
редактор
Доходи держбюджету у травні — скільки та звідки надійшло
Українські гривні. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

За підсумками травня 2024 року надходження до державного бюджету України склали 190 мільярдів гривень. При цьому зовнішньої допомоги практично не було: лише 20 мільйонів доларів США надійшло від Світового банку.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

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За словами нардепа у травні зазначені показники виглядали таким чином:

  • від митниці надійшло: 48,4 млрд грн, що становило +11% до плану (+5,2 млрд грн);
  • від податкової: 99,9 млрд грн, що було +6,6% до плану (+6,2 млрд грн);
  • від реалізації цінних паперів, ОВДП: 41 млрд грн.

Таким чином, загальні внутрішні надходження за місяць склали близько 189 млрд грн.

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Джерело: скриншот

Що ще варто знати

Нагадаємо, з державного бюджету України за січень-квітень 2024 року було витрачено 946,3 млрд грн. Зокрема, у квітні видатки становили 253,1 млрд грн.

Ми також писали, що за словами міністра фінансів України Сергія Марченка, у державному бюджеті України не вистачає 5 млрд доларів, необхідних на закупівлю зброї. Такий розрив стався через те, що останні пів року допомога Заходу була мінімальною.

економіка
гроші
держбюджет
Ярослав Железняк
бюджет

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