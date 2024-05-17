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Видатки держбюджету у 2024 році наблизилися до трильйона — на що витратили кошти

17 травня 2024 13:53
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Ірина Шпак
редактор
Майже трильйон гривень — на що витратили кошти з дербюджету за чотири місяці
Українські гривні. Фото: УНІАН
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Ірина Шпак
редактор

З державного бюджету України за січень-квітень 2024 року було витрачено 946,3 млрд грн. Зокрема у квітні видатки становили 253,1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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На що спрямували кошти з держбюджету

У структурі видатків найбільше спрямовано на:

  • оплату праці з нарахуваннями, що становить 41,1% від загального обсягу видатків за період січень — квітень 2024 року. У квітні на цю ціль було спрямовано 102,7 млрд грн.
  • оплату використання товарів і послуг, що становить 14,8% від загального обсягу видатків. Зокрема, на підтримку Збройних Сил України було виділено 63,4 млрд грн, а на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення — 47,1 млрд грн.
  • соціальне забезпечення, яке становить 19,8% від загального обсягу видатків. Трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій склав 90,4 млрд грн, а на соціальний захист дітей та сімей – 39,6 млрд грн.
  • обслуговування державного боргу, що складає 6,8% від загального обсягу, у квітні становило 20,5 млрд грн.
  • трансферти місцевим бюджетам, які становлять 5,4% від загального обсягу. У квітні на цю ціль було виділено 14,6 млрд грн.
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Видатки держбюджету України у 2024 році. Джерело: Мінфін України

Що ще варто знати

Нагадаємо, видатки державного бюджету України у 2023 році зросли на 48,4% і склали понад 4 трлн грн у порівнянні з 2022-м. Близько 2,65 трлн грн з цієї суми було спрямовано на потреби безпеки та оборони України.

Ми також писали, що у Міністерстві фінансів оновили дані щодо державного та гарантованого державою боргу України. За березень 2024 року загальна сума держборгу стрімко зросла, додавши одразу кількасот мільярдів гривень.

держбюджет
Мінфін
гроші
фінанси
бюджет
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