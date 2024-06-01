Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Доходы государственного бюджета — сколько средств поступило в мае arrow

Доходы государственного бюджета — сколько средств поступило в мае

1 июня 2024 14:18
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Доходы госбюджета в мае — сколько и откуда поступило
Украинские гривны. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

По итогам мая 2024 года поступления в государственный бюджет Украины составили 190 миллиардов гривен. При этом внешней помощи практически не было: всего 20 миллионов долларов США поступило от Всемирного банка.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Читайте также:

Откуда поступили средства в госбюджет в мае

По словам нардепа, в мае указанные показатели выглядели следующим образом:

  • от таможни поступило: 48,4 млрд грн, что составило +11% к плану (+5,2 млрд грн);
  • от налоговой: 99,9 млрд грн, что составило +6,6% к плану (+6,2 млрд грн);
  • от реализации ценных бумаг, ОВГЗ: 41 млрд грн.

Таким образом, общие внутренние поступления за месяц составили около 189 млрд грн.

null
Источник: скриншот

Что еще стоит знать

Напомним, из государственного бюджета Украины за январь-апрель 2024 года было израсходовано 946,3 млрд грн. В частности, в апреле расходы составили 253,1 млрд грн.

Мы также писали, что, по словам министра финансов Украины Сергея Марченко, в государственном бюджете Украины не хватает 5 млрд долларов, необходимых на закупку оружия. Такой разрыв произошел из-за того, что последние пол года помощь Запада была минимальной.

экономика
деньги
госбюджет
Ярослав Железняк
бюджет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей