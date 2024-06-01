Доходы госбюджета в мае — сколько и откуда поступило

Доходы государственного бюджета — сколько средств поступило в мае
По итогам мая 2024 года поступления в государственный бюджет Украины составили 190 миллиардов гривен. При этом внешней помощи практически не было: всего 20 миллионов долларов США поступило от Всемирного банка.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Откуда поступили средства в госбюджет в мае
По словам нардепа, в мае указанные показатели выглядели следующим образом:
- от таможни поступило: 48,4 млрд грн, что составило +11% к плану (+5,2 млрд грн);
- от налоговой: 99,9 млрд грн, что составило +6,6% к плану (+6,2 млрд грн);
- от реализации ценных бумаг, ОВГЗ: 41 млрд грн.
Таким образом, общие внутренние поступления за месяц составили около 189 млрд грн.
Что еще стоит знать
Напомним, из государственного бюджета Украины за январь-апрель 2024 года было израсходовано 946,3 млрд грн. В частности, в апреле расходы составили 253,1 млрд грн.
Мы также писали, что, по словам министра финансов Украины Сергея Марченко, в государственном бюджете Украины не хватает 5 млрд долларов, необходимых на закупку оружия. Такой разрыв произошел из-за того, что последние пол года помощь Запада была минимальной.
Читайте Новини.LIVE!