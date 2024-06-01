Доходы госбюджета в мае — сколько и откуда поступило

Украинские гривны. Фото: УНІАН

По итогам мая 2024 года поступления в государственный бюджет Украины составили 190 миллиардов гривен. При этом внешней помощи практически не было: всего 20 миллионов долларов США поступило от Всемирного банка.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

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По словам нардепа, в мае указанные показатели выглядели следующим образом:

от таможни поступило: 48,4 млрд грн, что составило +11% к плану (+5,2 млрд грн);

от налоговой: 99,9 млрд грн, что составило +6,6% к плану (+6,2 млрд грн);

от реализации ценных бумаг, ОВГЗ: 41 млрд грн.

Таким образом, общие внутренние поступления за месяц составили около 189 млрд грн.

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Что еще стоит знать

Напомним, из государственного бюджета Украины за январь-апрель 2024 года было израсходовано 946,3 млрд грн. В частности, в апреле расходы составили 253,1 млрд грн.

Мы также писали, что, по словам министра финансов Украины Сергея Марченко, в государственном бюджете Украины не хватает 5 млрд долларов, необходимых на закупку оружия. Такой разрыв произошел из-за того, что последние пол года помощь Запада была минимальной.