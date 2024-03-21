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Долар дорожчає — у Нацбанку прокоментували ситуацію

21 березня 2024 08:35
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Курс долара в Україні зростає — що кажуть у Нацбанку
Американська валюта у руках. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Національному банку України (НБУ) не вбачають приводу для занепокоєння через ситуацію на валютному ринку. Курс, який останнім часом активно зростає, визначається динамікою попиту і пропозиції.

Про це повідомив заступник очільника НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю "Forbes. Україна".

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Ситуація на валютному ринку

Представник НБУ запевнив, що ситуація на ринку залишається доволі контрольованою. Можливі відхилення курсу долара як в бік підвищення, так і в бік зниження.

"На нашу думку ситуація на валютному ринку залишається достатньо контрольованою. Курс у нас коливається як в одну, так і в іншу сторону. Так, дійсно, протягом останніх тижнів більше бачили послаблення обмінного курсу", — повідомив він.

В чинних умовах, впроваджених з осені минулого року Нацбанком, динаміка курсу визначається змінами в балансі попиту та пропозиції на ринку.

"І на сьогоднішній день та динаміка, яка є, на нашу думку, є абсолютно узгодженою з нашими цілями по забезпеченню привабливості гривні. Інструменти в гривні залишаються привабливими з урахуванням поточного рівня інфляції, прогнозованого рівня інфляції. Також ця динаміка не підважує нашу мету утримання на відносно низькому рівні інфляції цього року", — зазначив посадовець.

Як змінився курс долара

Останнім часом американська валюта активно дорожчає, днями курс перетнув позначку у 39 гривень. На 21 березня Національний банк встановив офіційний курс долара на рівні 39,14 грн/$. Тоді як лише місяць тому долар коштував 38,47 грн/$, а на початку року — 38,00 грн/$.

 

курс валют
Джерело: НБУ

Також долар дорожчає на готівковому ринку країни. У купівлі коштує 38,90 грн (+0,07), у продажу — 39,41 грн (+0,07).

Що ще варто знати

Нагадаємо, НБУ ухвалив рішення про нове зниження облікової ставки. Цього разу ключову відсоткову ставку опустили з 15,0% до 14,5% річних.

Також ми писали, що регулятор оновив деякі валютні обмеження, привівши у відповідність до норм чинного законодавства. Зокрема, надав тимчасову можливість безготівкового обміну коштів клієнтів банків у російських та білоруських рублях.

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