Курс доллара в Украине растет — что говорят в Нацбанке

Американская валюта в руках. Фото: Unsplush

В Национальном банке Украины (НБУ) не видят повода для беспокойства из-за ситуации на валютном рынке. Курс, в последнее время активно растущий, определяется динамикой спроса и предложения.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью "Forbes. Украина".

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Ситуация на валютном рынке

Представитель НБУ заверил, что ситуация на рынке остается достаточно контролируемой. Возможны отклонения курса доллара как в сторону повышения, так и в сторону понижения.

"По нашему мнению, ситуация на валютном рынке остается достаточно контролируемой. Курс у нас колеблется как в одну, так и в другую сторону. Да, действительно, в течение последних недель больше видели ослабление обменного курса", — сообщил он.

В действующих условиях, введенных с осени прошлого года Нацбанком, динамика курса определяется изменениями в балансе спроса и предложения на рынке.

"И на сегодняшний день и динамика, которая, по нашему мнению, абсолютно согласована с нашими целями по обеспечению привлекательности гривны. Инструменты в гривне остаются привлекательными с учетом текущего уровня инфляции, прогнозируемого уровня инфляции. Также эта динамика не поднимает нашу цель удержания на относительно низком уровне инфляции в этом году", — отметил чиновник.

Как изменился курс доллара

В последнее время американская валюта активно дорожает, на днях курс пересек отметку в 39 гривен. На 21 марта Национальный банк установил официальный курс доллара на уровне 39,14 грн/$. В то время как только месяц назад доллар стоил 38,47 грн/$, а в начале года — 38,00 грн/$.

Источник: НБУ

Также доллар дорожает на наличном рынке страны. В покупке стоит 38,90 грн (+0,07), в продаже — 39,41 грн (+0,07).

Что еще стоит знать

Напомним, НБУ принял решение о новом понижении учетной ставки. В этот раз ключевую процентную ставку опустили с 15,0% до 14,5% годовых.

Также мы писали, что регулятор обновил некоторые валютные ограничения, приведя в соответствие с нормами действующего законодательства. В частности, предоставил временную возможность безналичного обмена средств клиентов банков в российских и белорусских рублях.