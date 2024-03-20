Курс валют на 21 березня — деякі банки накручують ціни на долар

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара на готівковому ринку продовжує дорожчати. На четвер, 21 березня, Національний банк України (НБУ) після різкого підвищення залишив офіційний курс американської валюти незмінним.

Про це свідчать дані Центробанку та профільних порталів.

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З даними НБУ, на четвер офіційні курси іноземних валют встановлено на рівні:

долар — 39,13 грн (0,00);

євро — 42,43 грн (-0,03);

злотий — 9,81 грн (-0,01).

Курс валют у банках

За інформацією порталу Kurs, долар дорожчає на готівковому ринку країни. У купівлі коштує 38,93 грн (+0,10), у продажу — 39,44 грн (+0,10). Євровалюту купують за 42,26 грн (+0,05), продають за 42,97 грн (+0,03).

ПриватБанк купує долар, як і напередодні, — за 38,70 грн (0,00), продає — за 39,30 грн (0,00). Райффайзен Банк купує за 38,85 грн (+0,15), продає — за 39,22 грн (0,00). Ощадбанк долар купує дорожче — за 39,00 грн (+0,20), продає — за 39,55 грн (+0,25).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, в обмінних пунктах долар купують дешевше — за 39,02 грн (-0,12), продають — за 39,09 грн (-0,07). Євро коштує у купівлі 42,33 грн (-0,19), у продажу — 42,40 грн (-0,13).

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Нагадаємо, за прогнозом експертів, офіційний курс американської валюти прямує вгору через збільшення попиту на іноземну валюту. Однак не немає суттєвих факторів, які б могли призвести до різкого стрибка курсу долара в Україні.

Раніше повідомлялося, що НБУ запровадив нові вимоги до українських банків. Згідно з ними, фінустанови будуть змушені інформувати клієнтів про одностороннє продовження споживчих кредитів.