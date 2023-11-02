Правительство одобрило проект государственного бюджета на 2024 год ко второму чтению

Заседание правительства. Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров одобрил проект Закона "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" ко второму чтению и направил текст в Верховную Раду.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Читайте также:

В субботу, 4 ноября, законопроект должен быть рассмотрен парламентским Комитетом по бюджету. Рассмотрение документа народными депутатами во втором чтении должно состояться на следующей неделе.

По мнению народного депутата, первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослава Железняка, рассмотрение проекта бюджета, скорее всего, состоится 8 ноября.

Какие параметры государственного бюджета одобрил Кабмин

В Минфине сообщили, что в проекте бюджета ко второму чтению потребность во внешней финансовой поддержке на 2024 год составляет около 41 млрд долларов.

Этот объем удалось снизить с 42,9 млрд долл., в частности, благодаря увеличению плановых доходов в результате пересмотра макропоказателей и учета других дополнительных поступлений.

Были уточнены ожидаемые макроэкономические показатели на 2023 год, являющиеся базой для расчета прогноза на 2024 год.

В частности:

более быстрое восстановление реального ВВП в 2023 году до +5% по сравнению с +2,8% в предыдущем прогнозе;

курс гривни 38,6 грн за доллар на конец 2024 года (ко второму чтению) по сравнению с 40,2 грн за доллар (на первое чтение);

уточнены ожидания роста потребительских цен в текущем году в сторону уменьшения — с 14,7% до 7,1% (декабрь к декабрю).

В прогнозе на 2024 год был скорректирован в сторону уменьшения показатель потребительской инфляции с 10,8% до 9,7% (декабрь к декабрю прошлого года). Также скорректировано предположение о курсе гривни 40,7 грн за доллар (средний курс за год) ко второму чтению по сравнению с 41,4 грн за доллар в предыдущем прогнозе.

Доходная часть проекта госбюджета увеличена по сравнению с первым чтением на 22,2 млрд грн и предусмотрена в сумме 1 768,5 млрд гривен, в том числе по общему фонду увеличилась на 22,1 млрд грн.

Расходы и предоставление кредитов увеличены на 95,2 млн грн и составляют 3 355 млрд грн, в том числе расходы общего фонда — 3 120,6 млрд грн и расходы специального фонда — 234,5 млрд гривен.

Ко второму чтению предельный объем дефицита был уменьшен на 22,1 млрд грн (до 1 571,5 млрд грн), что согласовано с Международным валютным фондом.

При подготовке проекта госбюджета ко второму чтению по предложениям народных депутатов и согласованию с профильными министерствами было осуществлено перераспределение средств в рамках отдельных бюджетных программ. В частности, Министерства социальной политики, Министерства образования и науки, Министерства аграрной политики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бюджет-2024. Что утвердили депутаты к первому чтению и что сами об этом думают

Напомним, среди существенных изменений, которые правительство должно было учесть при подготовке законопроекта о государственном бюджете на 2024 год ко второму чтению, были следующие:

в случае принятия законопроекта о налогообложении банков (№9656-д) увеличить плановые доходы госбюджета на 9,9 млрд грн.;

дополнительно сократить расходы на строительство, ремонты и закупки имущества в различных органах власти почти на 1,3 млрд грн;

направить дополнительно 574 млн грн на протезирование для военных;

увеличить расходы на образовательную субвенцию более чем на 384 млн грн за счет сокращения капитальных расходов;

увеличить расходы на обеспечение деятельности Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей на 62 млн грн;

сократить расходы на Бюро экономической безопасности на 409 млн грн и направить эти средства на закупку сканеров для таможни на пунктах пропусках железнодорожного сообщения для усиления борьбы с коррупцией и избежания неуплаты таможенных пошлин и платежей;

увеличить на 5 млн грн расходы на Национальную службу здоровья Украины, работники которой обеспечивают внедрение медицинской реформы;

выделить 376 млн грн на утилизацию твердого ракетного топлива, что позволит избежать экологической катастрофы;

выделить дополнительно 100 млн грн для осуществления научных исследований Национальной академией наук.

Выше указанные предложения были одобрены Бюджетным комитетом Верховной Рады по результатам проработки депутатских правок.

Также Комитет рекомендовал предоставить Правительству поручение проработать 61 дополнительный вопрос относительно возможностей увеличить доходную часть государственного бюджета, а также еще раз тщательно проанализировать расходы государственного бюджета на 2024 год, сократив неприоритетные и добавив средства на мероприятия, которые будут обоснованной потребностью в следующем году.